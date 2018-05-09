Десятки людей із квітами прийшли на Личаківське військове кладовище у Львові (так зване Марсове поле) і на Пагорб слави. Вони без перешкод поклали квіти у місцях поховання радянських солдатів, офіцерів радянської Червоної армії та працівників НКВС. 80-річного чоловіка поліція затримала за те, що він прийшов у футболці з забороненою радянською символікою, яку одягнув під сорочку. Десятки представників праворадикальних організацій зранку зібрались на Пагорбі слави, де стежили, щоб ніхто не приніс зі собою заборонену радянську символіку. На цьому місці обійшлось без сутичок. Офіційні заходи у Львові відбулись 8 травня у День пам’яті та примирення. По Львову 8 і 9 травня вивішені українські прапори з жалобними стрічками.