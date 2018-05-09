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09 Травень 2018, Київ 11:39
Фотогалереї

Фоторепортаж: «Перша хвилина миру» – 73-я річниця перемоги над нацизмом у Європі

У Національному музеї історії України у Другій світовій війні о 23:01 за київським часом відбулась акція «Перша хвилина миру». 73 роки тому в Європі запанував мир. Саме у цей час 8 травня 1945 року був підписаний акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини. Участь в акції взяли президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, урядовці, священнослужителі та військовослужбовці. Хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих і урочисто запалили «Вогонь слави». Президент Петро Порошенко виступив із промовою.
Акція &laquo;Перша хвилина миру&raquo;, присвячена 73-й річниці перемоги над нацизмом
1 Акція «Перша хвилина миру», присвячена 73-й річниці перемоги над нацизмом
Фотовиставка &laquo;Герої&raquo;. На ній представлено 12 фотографій воїнів: шестеро &ndash; бійці нинішньої війни на Донбасі, ще шестеро &ndash; українські герої Другої світової війни
2 Фотовиставка «Герої». На ній представлено 12 фотографій воїнів: шестеро – бійці нинішньої війни на Донбасі, ще шестеро – українські герої Другої світової війни
На передньому плані (зліва направо) Євген Межевікін &ndash; танкіст, майор Збройних сил України, заступник командира 1-ї окремої танкової бригади, Герой України і Павло Чайка &ndash; військовий Збройних сил України, лейтенант, повний кавалер ордена &laquo;За мужність&raquo;
3 На передньому плані (зліва направо) Євген Межевікін – танкіст, майор Збройних сил України, заступник командира 1-ї окремої танкової бригади, Герой України і Павло Чайка – військовий Збройних сил України, лейтенант, повний кавалер ордена «За мужність»
Онуфрій &ndash; предстоятель УПЦ (МП) і Філарет &ndash; предстоятель УПЦ (КП) під час акції &laquo;Перша хвилина миру&raquo; (зліва направо)
4 Онуфрій – предстоятель УПЦ (МП) і Філарет – предстоятель УПЦ (КП) під час акції «Перша хвилина миру» (зліва направо)
Президент України Петро Порошенко тисне руку учаснику оборони Савур-Могили, Герою України, ректору військового ліцею імені Богуна Ігореві Гордійчуку
5 Президент України Петро Порошенко тисне руку учаснику оборони Савур-Могили, Герою України, ректору військового ліцею імені Богуна Ігореві Гордійчуку
Президент оголосив символічну першу хвилину миру. Хвилиною мовчання вшанували пам&rsquo;ять загиблих і урочисто запалили &laquo;Вогонь слави&raquo;
6 Президент оголосив символічну першу хвилину миру. Хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих і урочисто запалили «Вогонь слави»
&laquo;У них цю війну виграв Сталін. У нас цю війну виграв народ... Ми кажемо: &laquo;Ніколи знову&raquo;. Вони кажуть: &laquo;Можем повторить&raquo;. І це не пуста риторика, а реальне брязкання зброєю, в тому числі і залякування країн Заходу ядерним ударом&raquo;, &ndash; сказав президент
7 «У них цю війну виграв Сталін. У нас цю війну виграв народ... Ми кажемо: «Ніколи знову». Вони кажуть: «Можем повторить». І це не пуста риторика, а реальне брязкання зброєю, в тому числі і залякування країн Заходу ядерним ударом», – сказав президент
Прем&#39;єр-міністр Володимир Гройсман, перша леді Марина Порошенко, урядовці, священнослужителі та військовослужбовці вищого рангу під час урочистостей до 73-ї річниці перемоги над нацизмом
8 Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, перша леді Марина Порошенко, урядовці, священнослужителі та військовослужбовці вищого рангу під час урочистостей до 73-ї річниці перемоги над нацизмом
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Петро та Марина Порошенко оточені учасниками заходу
10 Петро та Марина Порошенко оточені учасниками заходу
&laquo;Батьківщина-мати&raquo; у променях світла в пам&#39;ять про загиблих у Другій світовій війні
11 «Батьківщина-мати» у променях світла в пам'ять про загиблих у Другій світовій війні
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