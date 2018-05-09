У Національному музеї історії України у Другій світовій війні о 23:01 за київським часом відбулась акція «Перша хвилина миру». 73 роки тому в Європі запанував мир. Саме у цей час 8 травня 1945 року був підписаний акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини. Участь в акції взяли президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, урядовці, священнослужителі та військовослужбовці. Хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих і урочисто запалили «Вогонь слави». Президент Петро Порошенко виступив із промовою.
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