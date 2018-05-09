7 «У них цю війну виграв Сталін. У нас цю війну виграв народ... Ми кажемо: «Ніколи знову». Вони кажуть: «Можем повторить». І це не пуста риторика, а реальне брязкання зброєю, в тому числі і залякування країн Заходу ядерним ударом», – сказав президент