Лідери України вшанували пам’ять загиблих у День перемоги над нацизмом

Президент України Петро Порошенко, голова уряду Володимир Гройсман та інші офіційні особи разом із ветеранами Другої світової війни в День перемоги над нацизмом взяли участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих з нагоди 73-ї річниці Перемоги.

Урочиста хода на чолі з главою держави пройшла Алеєю Воїнської Слави до могили Невідомого солдата. Порошенко поклав квіти до могили Невідомого солдата та вшанував пам’ять загиблих. До монументу також було встановлено вінок зі стрічкою національних кольорів.

Присутні вшанували пам’ять загиблих героїв хвилиною мовчання.

Після цього на території Національного музею історії України у Другій світовій війні відбулася церемонія складання військової присяги майбутніми бійцями 101-ї окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ.

Перед її початком президент Порошенко заявив, що «нам слід знати і пам’ятати про подвиги українців на всіх без виключення фронтах Другої світової». «На берегах Дніпра, Дінця, на берегах Волги, Ладоги, на берегах Вісли, Дунаю, в небі Британії, в пустелях Північної Африки, на узбережжі Нормандії, на островах Тихого океану, в Червоній армії, у військовому строю країн антигітлерівської коаліції, Сполучених Штатів Америки, Канади, та по всьому світові українці відіграли надзвичайно важливу роль. І, звичайно ж, у лавах Української повстанської армії», – відзначив глава держави.

«І так само, як і в 30-ті – 40-ві роки минулого століття, коли наші предки боронили країну від нацистського нашестя, ми тепер захищаємо нашу славну Україну від московської орди», – додав Порошенко.

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – державне свято та вихідний день в Україні, який офіційно відзначають 9 травня, розпочинаючи з 2016-го року. Прийшло на заміну радянському святу «День Перемоги», яке відзначали в СРСР, а потім в Україні до 2015 року включно.