Поліція попереджає про перекриття руху транспорту в Києві 9 травня

Патрульна поліція України попереджає про перекриття руху громадського й автомобільного транспорту в центрі Києва 9 травня у зв’язку із проведенням масових заходів.
Як йдеться в повідомленні на сторінці Патрульної поліції у Facebook, рух буде перекритий 9 травня з 03:00 і до завершення заходів на таких ділянках:
- вулиця Лаврська – вулиця Запечерна
- вулиця Лаврська – заїзд до музею Локальних конфліктів
- вулиця Лаврська – вулиця Старонаводницька
- вулиця Добровольчих Батальйонів – вулиця Радіальна
- вулиця Цитадельна – вулиця Лейпцизька
- вулиця Цитадельна – вулиця Лаврська
- алея Героїв Крут – вулиця Дніпровський узвіз (Аскольдова могила)
- вулиця Михайла Омельяновича-Павленка – вулиця Григорія Царика
- провулок Інженерний – вулиця Івана Мазепи
- вулиця Московська – вулиця Михайла Грушевського (метро Арсенальна)
- вулиця Михайла Грушевського – провулок Виноградний (біля магазину «Велика Кишеня»)
- вулиця Лаврська – провулок Лаврський
- Площа Слави (пандус навпроти алеї)
У Міністерстві внутрішніх справ раніше заявили, що всі підрозділи МВС переведені в посилений режим несення служби через плановані масові заходи в Україні. У МВС повідомили, що загалом в Україні в День перемоги планується майже 1,5 тисячі масових заходів, участь у яких візьмуть понад 355 тисяч людей. Наймасовіших заходів очікують у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Харкові та Львові.
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