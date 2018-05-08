Поліція попереджає про перекриття руху транспорту в Києві 9 травня

Патрульна поліція України попереджає про перекриття руху громадського й автомобільного транспорту в центрі Києва 9 травня у зв’язку із проведенням масових заходів.

Як йдеться в повідомленні на сторінці Патрульної поліції у Facebook, рух буде перекритий 9 травня з 03:00 і до завершення заходів на таких ділянках:

вулиця Лаврська – вулиця Запечерна

вулиця Лаврська – заїзд до музею Локальних конфліктів

вулиця Лаврська – вулиця Старонаводницька

вулиця Добровольчих Батальйонів – вулиця Радіальна

вулиця Цитадельна – вулиця Лейпцизька

вулиця Цитадельна – вулиця Лаврська

алея Героїв Крут – вулиця Дніпровський узвіз (Аскольдова могила)

вулиця Михайла Омельяновича-Павленка – вулиця Григорія Царика

провулок Інженерний – вулиця Івана Мазепи

вулиця Московська – вулиця Михайла Грушевського (метро Арсенальна)

вулиця Михайла Грушевського – провулок Виноградний (біля магазину «Велика Кишеня»)

вулиця Лаврська – провулок Лаврський

Площа Слави (пандус навпроти алеї)

У Міністерстві внутрішніх справ раніше заявили, що всі підрозділи МВС переведені в посилений режим несення служби через плановані масові заходи в Україні. У МВС повідомили, що загалом в Україні в День перемоги планується майже 1,5 тисячі масових заходів, участь у яких візьмуть понад 355 тисяч людей. Наймасовіших заходів очікують у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Харкові та Львові.