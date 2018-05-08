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08 Травень 2018, Київ 20:22
Новини | Події

Поліція попереджає про перекриття руху транспорту в Києві 9 травня

У МВС повідомили, що загалом в Україні 9 травня планується майже 1,5 тисячі масових заходів, участь у яких візьмуть понад 355 тисяч людей

Патрульна поліція України попереджає про перекриття руху громадського й автомобільного транспорту в центрі Києва 9 травня у зв’язку із проведенням масових заходів.

Як йдеться в повідомленні на сторінці Патрульної поліції у Facebook, рух буде перекритий 9 травня з 03:00 і до завершення заходів на таких ділянках:

  • вулиця Лаврська – вулиця Запечерна
  • вулиця Лаврська – заїзд до музею Локальних конфліктів
  • вулиця Лаврська – вулиця Старонаводницька
  • вулиця Добровольчих Батальйонів – вулиця Радіальна
  • вулиця Цитадельна – вулиця Лейпцизька
  • вулиця Цитадельна – вулиця Лаврська
  • алея Героїв Крут – вулиця Дніпровський узвіз (Аскольдова могила)
  • вулиця Михайла Омельяновича-Павленка – вулиця Григорія Царика
  • провулок Інженерний – вулиця Івана Мазепи
  • вулиця Московська – вулиця Михайла Грушевського (метро Арсенальна)
  • вулиця Михайла Грушевського – провулок Виноградний (біля магазину «Велика Кишеня»)
  • вулиця Лаврська – провулок Лаврський
  • Площа Слави (пандус навпроти алеї)

У Міністерстві внутрішніх справ раніше заявили, що всі підрозділи МВС переведені в посилений режим несення служби через плановані масові заходи в Україні. У МВС повідомили, що загалом в Україні в День перемоги планується майже 1,5 тисячі масових заходів, участь у яких візьмуть понад 355 тисяч людей. Наймасовіших заходів очікують у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Харкові та Львові.

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