Радіо Свобода Daily: українців обурив уривок концерту «Інтера» до 9 травня

Необхідність примиритись

Ось уже кілька років поспіль 8 та 9 травня в Україні проходять під гаслами «Ніколи знову» та «Пам'ятаємо! Перемагаємо!». У ці дні українці діляться спогадами про своїх рідних, які пройшли пекло Другої світової війни, та говорять про нинішню війну України з Росією. Ми зібрали вісім таких розповідей і ними розпочнемо цей огляд.

Ось лише уривок з розповіді поетеси Катерини Калитко: «У діда Івана посеред лоба була кругла велика гуля. Зовсім малу мене вона смішила, я норовила залізти до нього на коліна й понатискати гулю, наче кнопку. Дід морщився, але терпів, він дуже любив мене. Згодом я дізналася, що йому щоразу було боляче: всередині гулі був осколок, принесений з війни», – пригадує онука.

Саме через сучасну війну на Донбасі люди зрозуміли, що війна – це страшна трагедія, а не весела подія, яку варто святкувати, наголошує директор Інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович. До 8 та 9 травня, які на території України є уже здебільшого днями пам'яті, за винятком окупованих Росією українських теренів, де з пафосом святкують і використовують події Другої світової війни як інструмент пропаганди, ми запитали історика про зміни, які відбуваються в суспільній пам'яті.

На сьогодні, 9 травня, в Україні заплановано понад 500 масових заходів, поліція і нацгвардійці залучені до охорони громадського порядку. Ми теж стежитимемо за розвитком подій і розповідатимемо Вам про них на нашому сайті і, звісно, у наступній розсилці.

Але давайте ще розкажемо Вам, які події передували цьому дню.

У Дніпрі в День пам’яті та примирення провели ходу і створили «опудало сепаратиста», на яке прикріпили «георгіївську стрічку» з історією: торік на заходах з нагоди 9 травня цю стрічку відібрали у проросійськи налаштованих громадян.

У Львові День пам’яті та примирення традиційно вшанували на місці колишнього концентраційного табору «Шталаг-328» – одного з найбільших нацистських концтаборів у Європі. У роки Другої світової війни тут утримувалися понад 280 тисяч полонених різних національностей, половина з яких загинула.

У селі Маяки Слов'янського району на Донеччині з почестями перепоховали останки 107 воїнів війни з гітлерівцями. Виявили останки волонтери місцевої пошукової організації, а останні військові почесті загиблим віддали українські військові і нацгвардійці.

Скандал довкола каналу «Інтер»

Та це ще не все. Напередодні у соцмережах з’явилося відео начебто уривку з концерту до Дня перемоги 9 травня, який покаже телеканал «Інтер». Уривок викликав критику користувачів інтернету через слова ведучих про перейменування вулиць в Україні «іменами фашистських злочинців».

СБУ провело обшуки в лідера Компартії Петра Симоненка. За повідомленням, під час слідчих дій разом із агітаційними матеріалами, «спрямованими на насильницьку зміну й повалення конституційного ладу або захоплення державної влади», також вилучені предмети, схожі на пістолет АПС із глушником і 120 патронів до нього.

А от що відбувалось в цей час у світі.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди Ірану з шістьма світовими державами.

Площа Республіки в Єревані вибухнула святкуваннями після того, як парламент Вірменії призначив лідера протестів Нікола Пашиняна новим прем'єр-міністром країни.

А компанія Adidas зняла з продажу одяг із написом СРСР.

А завершить огляд промовисте фото, на якому «кіборг» і ветеран Другої світової запалюють «Вогонь пам’яті» у Запоріжжі. Мета акції – показати єдність і спільну пам’ять різних поколінь захисників.

Пам’ятайте реальні історичні факти, а не їхнє спотворення!

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