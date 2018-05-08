У Дніпрі в День пам’яті і примирення провели ходу і створили «опудало сепаратиста»

У День пам’яті і примирення, 8 травня, у Дніпрі відбулась хода пам’яті, організована представниками громадських організацій. У ній взяли участь громадські активісти, волонтери, члени товариства політв’язнів та репресованих.

За словами координатора заходу Сергія Карнози, учасники використали червоні маки – символ скорботи.

«Ми – це проукраїнське середовище міста Дніпро, яке вважає, що український народ не переміг у тій війні. Одна окупація змінилась на іншу, один режим на інший. Ми не вважаємо, що це свято. Бо для українського народу війна продовжувалась», – сказав Сергій Карноза.

Учасники акції створили інсталяцію – «опудало сепаратиста», на яке прикріпили «георгіївську стрічку» з історією: торік на заходах з нагоди 9 травня цю стрічку відібрали в проросійськи налаштованих громадян.

За словами організаторів, це опудало має застерігати дніпрян від використання забороненої стрічки та іншої радянської символіки.

«Це стрічка з великою біографією: минулого року вона була з боєм забрана в людей, які прийшли до пам’ятника Слави. Власне з цього розпочались події біля пам’ятника (побиття молодиками спортивної статури учасників бойових дій на Донбасі – ред.): все почалось з того, що небайдужі громадяни просили учасників зняти з себе георгіївські стрічки», – зауважив координатор.

Учасники заходу з національною символікою, червоними маками пам’яті та квітами пройшли з центру міста до меморіального комплексу в Парку пам’яті і примирення, де поховані як радянські військові – учасники Другої світової війни, так і їхні супротивники – німці, угорці, румуни. Люди вшанували пам’ять усіх загиблих у війні, поклали квіти до меморіалу.

Поліція стежила за перебігом ходи. Цьогорічній захід відбувся без інцидентів.

Як і в попередні роки в Дніпрі, відзначення цього дня проводили винятково за ініціативою громадськості.

8 травня 2013 року під час першої мирної ходи пам’яті загиблих у Другій світовій війні на учасників акції в Дніпрі напали молодики спортивної статури, вони били учасників, топтали Державний прапор України. Винуватців інциденту досі не назвали.

2015 року Україна вперше відзначила 8 травня як День пам'яті та примирення на офіційному рівні.