СБУ про обшук у Симоненка: кремлівський вірус проплачених «держпереворотів» знайшов черговий «організм»

Служба безпеки України повідомляє, що обшуки в лідера Компартії Петра Симоненка відбувалися в рамках кримінального провадження за статтями про «державну зраду» і «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади».

«Кремлівський вірус проплачених «держпереворотів» в Україні знайшов черговий «організм». Але, на відміну від попередників, московські куратори гранатомета Симоненку вже не довірили, адже самі цілком усвідомлюють бутафорність чергового претендента на роль російської «Аврори» в Києві», – цитує прес-служба СБУ голову спецслужби Василя Грицака.

За повідомленням, під час слідчих дій разом із агітаційними матеріалами, «спрямованими на насильницьку зміну й повалення конституційного ладу або захоплення державної влади», також вилучені предмети, схожі на пістолет АПС з глушником і 120 патронів до нього.

У Комуністичній партії України раніше сьогодні заявляли, що силовики 8 травня провели обшук у лідера партії Петра Симоненка й лідера Комсомолу Михайла Кононовича.

Як заявляють у партії, також обшук проводився в приміщенні КПУ в Києві.

У КПУ обшуки називають провокацією з метою «зірвати майбутні урочисті заходи, не допустити масову участь українців у пам’ятних ходах і їхньої участі в покладанні квітів до радянських воїнів-визволителів».

СБУ раніше повідомила, що під час слідчих дій виявили агітаційні матеріали із забороненою символікою комуністичного тоталітарного режиму. У СБУ стверджують, що ці матеріали «планувалися на замовлення російських кураторів для публічного поширення 9-го травня, щоб дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в державі та спровокувати силові сутички між активістами громадсько-політичних об’єднань».

16 грудня 2015 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Міністерства юстиції України про заборону Комуністичної партії. Була заборонена офіційна діяльність партії або участь її в майбутніх виборах. У липні 2014 року Міністерство юстиції подало судовий позов про заборону КПУ.