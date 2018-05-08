Компартія каже, що силовики обшуки провели в Симоненка і в київському офісі

Комуністична партія України заявляє, що сьогодні силовики провели обшук в лідера партії Петра Симоненка і лідера Комсомолу Михайла Кононовича.

Як заявляють у партії, також обшук проводився в приміщенні КПУ в Києві.

У КПУ обшуки називають провокацією з метою «зірвати майбутні урочисті заходи, не допустити масову участь українців у пам’ятних ходах і їхньої участі в покладанні квітів до радянських воїнів-визволителів».

Служба безпеки України повідомила сьогодні про проведення обшуків у керівників Комуністичної партії, під час слідчих дій виявили агітаційні матеріали із забороненою символікою комуністичного тоталітарного режиму.

У СБУ стверджують, що ці матеріали «планувалися на замовлення російських кураторів для публічного поширення 9-го травня, щоб дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в державі та спровокувати силові сутички між активістами громадсько-політичних об’єднань».

16 грудня 2015 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Міністерства юстиції України про заборону Комуністичної партії. Була заборонена офіційна діяльність партії або участь її у майбутніх виборах. У липні 2014 року Міністерство юстиції подало судовий позов про заборону КПУ.