СБУ заявляє про проведення обшуків у керівників Компартії

Служба безпеки України заявляє про проведення обшуків у керівників Комуністичної партії.

Як повідомляє прес-служба СБУ, слідчі дії провели у Києві та Київській області.

За даними відомства, під час слідчих дій виявили агітаційні матеріали із забороненою символікою комуністичного тоталітарного режиму.

У СБУ стверджують, що ці матеріали «планувалися на замовлення російських кураторів для публічного поширення 9-го травня, щоб дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в державі та спровокувати силові сутички між активістами громадсько-політичних об’єднань».

СБУ проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення дій з метою захоплення державної влади та державної зради. За даними відомства, правоохоронці встановили «механізм організації за дорученням російських кураторів проплачених акцій протесту для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні», а також отримали інформацію про причетність до антидержавної діяльності представників Комуністичної партії України.