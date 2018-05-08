Компанія Adidas зняла з продажу одяг із символікою СРСР, який викликав обурення.

На сайті Adidas продукція із зображенням герба Радянського Союзу і написом USSR більше не відображається.

Раніше жіноча сукня, створена компанією Adidas до Чемпіонату світу з футболу в Росії, обурила численних коментаторів в інтернеті. Сукня є частиною серії, створеної спеціально до спортивних змагань і має вшанувати Росію, але демонструє герб Радянською Союзу та напис СРСР.

Також український інститут національної пам’яті нагадав дочірньому підприємству Adidas-Україна про відповідальність за поширення в Україні продукції з використанням заборонених символів комуністичного тоталітарного режиму.