Adidas нагадали про відповідальність через «радянську» сукню

Український інститут національної пам’яті нагадав дочірньому підприємству Adidas-Україна про відповідальність за поширення в Україні продукції з використанням заборонених символів комуністичного тоталітарного режиму. Відповідного листа УІНП надіслав після появи інформації про виготовлення компанією серії спортивного одягу із зображенням державного герба Радянського Союзу і напису USSR до Чемпіонату світу з футболу.

В інституті наголосили, що у випадку виявлення фактів поширення подібних товарів компанії Adidas на території України звертатимуться до правоохоронних органів щодо притягнення до відповідальності винних осіб у встановленому порядку.

«Ідея виготовити одяг, прикрашений нацистською свастикою, не мала б шансів на втілення в компанії Adidas. Тому що в рідній для неї Німеччині, яка пройшла через процеси денацифікації – це порушення не лише юридичних, але й моральних норм. Для мешканців України та інших країн таким же порушенням є використання радянської символіки, під якою вбито мільйони наших земляків», – заявив голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

Раніше жіноча сукня, створена компанією Adidas до Чемпіонату світу з футболу в Росії, обурила численних коментаторів в інтернеті. Сукня є частиною серії, створеної спеціально до спортивних змагань і має вшанувати Росію, але демонструє герб Радянською Союзу та напис СРСР.