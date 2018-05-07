«Радянська» сукня від Adidas обурило інтернет

Жіноча сукня, створена компанією Adidas до Чемпіонату світу з футболу в Росії, обурила численних коментаторів в інтернеті. Сукня є частиною серії, створеної спеціально до спортивних змагань і має вшанувати Росію, але демонструє герб Радянською Союзу та напис СРСР.

Adidas критикує санкції та підтримує війну Росії проти України. Ця компанія має магазини в окупованому Росією Криму через «партнерів»

«Щоб відзначити чемпіонат 2018 року в Росії, Adidas перетворив вінтажні футболки на модні предмети одягу. На цю сукню надихнули футболки, які у 1991 році носила збірна Радянською Союзу і вони були виготовлені з дихаючої тканини. Сукня оздоблена гербом, принтом СРСР та номером 11 на спині, – йдетья в описі товару на сайті компанії.

Використання радянської символіки обурило багатьох коментаторів.

«Adidas критикує санкції та підтримує війну Росії проти України. Ця компанія має магазини в окупованому Росією Криму через «партнерів». Не дивно, що німецька компанія також рекламує ностальгію за радянським режимом державного терору, який існував з 1922-го по 1991-й», – обурюється Майкл Маккей з Києва.

В уряді Литви сукню назвали проявом «імперської ностальгії».

Одяг від німецького виробника спортивних товарів також швидко пов'язали із політикою уряду Німеччини.

«Нова «гаряча» лінія одягу від німецького Adidas на тему СРСР? Чом би не запустити ще і лінію із нацистською символікою, адже Другу світову війну розпочали 2 країни? Дійте вже як «партнери», бо вже вирішили будувати газопровід із сучасною Росією, яка вбиває людей в Україні та Сирії», – також обурюються у Twitter.

«Яка чудова ідея, @ adidas. Пропоную, а чом би ще не почати продавати нацистську уніформу? Іноді я відчуваю, що існує новий рух – №Ідіоти без кордонів», – твітує Якуб Янда з аналітичного центру European Values у Празі.

«Щоб ще більше підкреслити, наскільки це жалюгідно: це навіть не плаття з російськими мотивами, а плаття з радянськими мотивами», – твітує журналістка Джессіка Арно.

21-й Чемпіонат світу з футболу ФІФА пройде з 14 червня по 15 липня 2018 року в Росії. Через дії Росії на міжнародній арені численні уряди вже понизили рівень свого офіційного представництва на чемпіонаті на рівні делегацій. Лунають також заклики до бойкотування змагань.