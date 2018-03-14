(друкуємо мовою оригіналу)

Летом этого года Россия впервые примет чемпионат мира по футболу – по сути, одно из главных спортивных событий мира. Отбелит ли это её политический имидж? Как вообще возможен «праздник спорта» в стране, которую Запад все чаще называет «политическим врагом»? И чем могут закончиться призывы к бойкоту «мундиаля» со стороны Британии – за отравление бывшего российского разведчика Скрипаля? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказали украинский спортивный журналист, комментатор Валентин Щербачёв и эксперт аналитического центра «Украинский институт будущего» Игорь Тышкевич.

– Вчера премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о том, что если подтвердится причастность России к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля на территории Великобритании, то она может пойти на беспрецедентные шаги, например, недопуск официальной чиновничьей делегации Великобритании в Россию во время чемпионата мира. Чем это всё может закончиться? Сейчас говорят, что в Россию могут не поехать представители как Великобритании, так и её союзников: Австралии, Польши, Японии. Насколько это серьёзно для «мундиаля» и политического имиджа России?

Игорь Тышкевич: С точки зрения спортивных соревнований, я не думаю, что это серьёзно, потому что есть команды, которые будут соревноваться, будет определён чемпион.

Такие спортивные мероприятия нужны любому режиму, чтобы показать, что внешней изоляции нет

Вспомним даже Олимпиаду в фашистской Германии 1936 года. Такие спортивные мероприятия нужны любому режиму, чтобы показать, что внешней изоляции нет. Это сугубо политический момент, потому что игра сборных – это всего лишь какой-то фон для российской политической верхушки. Главное, что приехали определённые «випы». Когда часть из этих «випов» говорит, что не приедет, это проблема, с агитационной точки зрения.

– Не приедут, как думаете?

Игорь Тышкевич: Всё будет зависеть, в том числе, от поведения России, будет ли она дальше идти на скандал, и от твёрдости политического руководства Великобритании.

– В какой политической обстановке будет проходить этот чемпионат по футболу? Действительно ли права Украина в том, что призывает мировую общественность бойкотировать чемпионат мира? И насколько такой бойкот уместен?

Валентин Щербачёв: Как бы спорт и политика ни были связаны, это разные вещи. ФИФА сейчас возглавляет новый президент, которому кровь из носу нужно в первой каденции провести этот чемпионат на уровне.

России сделает всё, чтобы он прошёл на высоком уровне. Но Россия также сделает всё, чтобы дискредитировать ту же Украину

России сделает всё, чтобы он прошёл на высоком уровне. Но Россия также сделает всё, чтобы дискредитировать ту же Украину. Может что-то произойти между болельщиками, например. А если болельщиков не будет, это очень сильный финансовый удар. Я знаю, что часть болельщиков Великобритании не поедет.

– Почему?

Валентин Щербачёв: Опасно. 11 стадионов, 11 городов, перелёты, переезды. Провокации такого порядка, отравили человека, не думая о том, что будет с окружающими. Сколько в Великобритании сейчас этим поражено. Это страшно пугает людей.

Кроме того, к России в мире отношение как к изгою. Поэтому очень сильный финансовый удар будет от того, что болельщики не повезут деньги.

Касательно спортивной стороны, Украина призывает к бойкоту, но мы не вошли в финальную часть. Спортивная часть пройдёт, как бы там ни было. Иначе могут быть штрафы со стороны ФИФА, наказания и отлучение от такого рода соревнований.

Я уверен, что мы будем смотреть эти трансляции. Правда, у нас пошла торговля, национальное телевидение, которое уже называется «Суспильне», перепродало трансляцию «Интеру», работающему на российских комментаторах и частично финансируемому из России. Там не скрывают, что будут работать российские комментаторы.

– Как вы себе представляете, что из Украины смотрят чемпионат мира в стране, которая ведёт войну против неё? Насколько это приемлемо для спортивных болельщиков?

Валентин Щербачев: Это естественно, но не нормально. Это очень неприятно, но если бы наши украинские комментаторы отсюда вещали на украинском языке, объясняя обывателям все эти вещи, даже провокации, которые будут на стадионах… Я уже знаю, что из Крыма, из ОРДЛО будут болельщики, о которых можно будет говорить в плане провокаций.

– Миллионы болельщиков всё-таки приедут в Россию. Насколько может поменяться отношение к России на горизонтальном уровне?

Игорь Тышкевич: Учитывая размеры России, несмотря на войну с Украиной и санкции, туристы всё-таки туда едут. Кардинально это ситуацию не изменит. Конечно, Россия будет пытаться себя показать в лучшем свете.

Но если говорить о политической составляющей, необходимо показать гостеприимство и злобных приехавших. Я не исключаю, что будут определённые провокации. Российская сторона будет как-то исходить из этой ситуации, но основной упор будет на внутреннего зрителя.

Многие сборные проводят перформансы. Если та же английская сборная выйдет с футболками с (портретами или именами) отравленных Россией жителей Великобритании – это будет удар по имиджу.

Валентин Щербачёв: Сейчас все считают Россию опасным агрессором. Те, кто туда поедут, будут видеть полный глянец и будут свидетелями провокаций.

Например, Греция выложилась в Олимпийские игры так, что потом их экономика не смогла подняться с колен. В России будет так же, но там никто не будет считаться с людьми, они будут голодными. Но зато в России покажут, что провели чемпионат в 11 городах.

– Россия не боится бойкота? Ставки повышаются, нет опасения, что вложенные деньги не отобьются?

Игар Тышкевич: Есть интерес ФИФА, есть интерес к соревнованиям, и чемпионат всё равно будут смотреть. С этой точки зрения Россия чувствует себя в безопасности.

Хочу вернуться к тезису о том, кому проданы права на трансляцию. Это уже вопрос к тому, ведём ли мы информационные операции. Явление и трансляция все равно будут. Повлиять на это Украина не может, картинку не закрыть.

С другой стороны, Украина имеет право как одна из стран, которая входит в ФИФА, получат картинку и обеспечить своим комментарием, расставлять свои акценты. При этом Украина отказывается от такой информационной операции.

– Многие обозреватели говорят о том, что накануне чемпионата мира Россия будет демонстрировать своё миролюбие. Что-то уже заметно во внешней политике и политике России, на Донбассе, в частности? И будет ли какое-то окно возможностей для Украины защитить свои интересы?

Говорить о том, что она пойдёт на какие-то уступки, не приходится. Не надо путать игру России на публику с реальной позицией

​Игорь Тышкевич: Я не думаю, что окно возможностей откроется, потому что Россия пытается проводить политику демонстрации так называемого прогресса, что было хуже, а стало хуже. На этом фоне Россия будет пытаться посылать различные сигналы, но говорить о том, что она пойдёт на какие-то уступки, не приходится. Не надо путать игру России на публику с реальной позицией.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)