С почестями перезахоронили останки 107 воинов войны с гитлеровцами в селе Маяки Славянского района на Донетчине. Обнаружили останки волонтеры местной поисковой организации, а последние воинские почести погибшим воздали украинские военные и нацгвардейцы.

Это далеко не первая братская могила воинов прошлой войны в селе Маяки. Теперь, в новой могиле перезахоронены найденные недавно останки 107 бойцов, сражавшихся на этой земле с нацистами с 1941-го по 1943 годы.

Это наши деды

«Очень важно дело. Очень больно. Это наши деды. Надо проводить в последний путь их, почтить их память. Они защищали нас, нашу жизнь», – говорит жительница села Маяки Александра Савченко.

На траурный митинг пришли целыми семьями. Люди знают, что такое война не понаслышке и понимают ценность человеческой жизни и смерти.

Это важно для того, чтобы был мир

«Мы здесь для того, чтобы отдать долг памяти людям, которые погибли за нас, защищали нас, наш район, нашу Родину. Это память. Это важно для того, чтобы был мир, я думаю», – считает заведующая местной библиотекой Нина Одномах.

Поиском и перезахоронением тел погибших солдат занимаются волонтеры. Поисковики говорят, что каждый солдат имеет право на то, чтобы его помнили, а погибшим, даже 75 лет назад, необходимо отдать полагающиеся воинские почести и похоронить, по-человечески.

Ты чувствуешь, что ты возвращаешь имя человеку

«Наша поисковая организация работает по стандартам Красного креста. Мы определяем местонахождение самой могилы, раскапываем, зачищаем, фотофиксируем все. Потом уже изымаем все личные вещи, тоже фотофиксируем, записываем, отправляем на экспертизу, если есть документы. К этому надо привыкнуть: ты чувствуешь, что ты возвращаешь имя человеку. Что есть возможность вернуть человеку его имя, вернуть его семье», – рассказывает поисковик Никита Отченаш.

В этот раз волонтерам не удалось установить никого из 107 найденных бойцов. Неизвестно даже, из каких частей Красной армии они были. Но современные украинские военные и бойцы Национальной гвардии похоронили павших во время Второй мировой войны и воздали им положенные воинские почести.

Военные говорят, что сейчас против Украины вновь происходит агрессия. И спустя столько лет, солдатам вновь приходится с оружием в руках бороться за свободу и независимость свой страны.

Сегодня воины стоят на рубеже между добром и злом

«Солдаты у нас стоят не на линии соприкосновения двух военных организмов, двух структур. Сегодня воины стоят на рубеже между добром и злом, между диктатурой и демократией, между миром и войной», –

говорит заместитель командующего Объединенными силами генерал Александр Голоднюк.

Погибших защитников Родины собравшиеся почтили минутой молчания.

Найденных в процессе раскопок немецких солдат тоже достали из окопов и передали в Харьков. Там их захоронят на специальном немецком кладбище.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)