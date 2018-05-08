У Запоріжжі «кіборг» і ветеран Другої світової запалили «Вогонь пам’яті»

У Запоріжжі на Алеї Слави 8 травня у День пам’яті та примирення відбулася урочиста церемонія запалення «Вогню пам’яті». Традиційно у ній беруть участь ветерани війни на Донбасі та Другої світової війни, а також кадет-вихованець Запорізького обласного ліцею (підготовка «Захисник»).

Мета акції – показати єдність і спільну пам’ять різних поколінь захисників.

У церемонії цього року взяв участь ветерана Другої Світової Євген Решетников, а честь нести смолоскип для запалення «Вогню пам’яті» дісталася демобілізованому бійцю 79-ої бригади, оборонцю Донецького аеропорту В’ячеславу Зайцеву.

«Вважаю, що сьогоднішній символізм має бути у двох словах – «Ніколи знову». Ніколи знову не має повторитися ось така страшна війна, яка у нас була. І сьогодні передусім день пам’яті, пам’яті про тих, хто звільняв наше місто Запоріжжя, нашу Україну, тих, хто віддав найдорожче – життя, здоров’я, багато, хто втратив родини в окупації. Найголовніше сьогодні – це день пам’яті», – розповів «кіборг» В’ячеслав Зайцев.

Також усі охочі учасники заходу могли закріпити на знак пам’яті про загиблих у Другій світовій війні символічну квітку маку на спеціальному стенді.

Акція «Вогонь пам’яті» проходить у Запоріжжі вчетверте.

«Кіборг» В’ячеслав Зайцев є одним із героїв документального фільму української редакції Радіо Свобода «Січ».

День пам’яті та примирення – це пам’ятний день в Україні, який відзначають 8 травня, в річницю капітуляції нацистської Німеччини. Відповідно до указу президента України, підписаного 2015 року, метою відзначення є «гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму».