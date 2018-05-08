День пам’яті та примирення у Львові традиційно вшанували 8 травня на місці колишнього концентраційного табору «Шталаг-328» – найбільшого нацистського концтабору в Європі. У роки Другої світової війни тут утримувалися понад 280 тисяч полонених різних національностей, половина з яких загинули. Місце масових захоронень позначає дерев’яний хрест. Біля нього й відбулася екуменічна панахида за загиблими, як на полі бою, так і в таборах. Учасники панахиди прикрасили символічний терновий вінок червоними маками і поклали його на хрест.