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08 Травень 2018, Київ 17:36
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День пам’яті та примирення у Львові (відео)

День пам’яті та примирення у Львові (відео)
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День пам’яті та примирення у Львові традиційно вшанували 8 травня на місці колишнього концентраційного табору «Шталаг-328» – найбільшого нацистського концтабору в Європі. У роки Другої світової війни тут утримувалися понад 280 тисяч полонених різних національностей, половина з яких загинули. Місце масових захоронень позначає дерев’яний хрест. Біля нього й відбулася екуменічна панахида за загиблими, як на полі бою, так і в таборах. Учасники панахиди прикрасили символічний терновий вінок червоними маками і поклали його на хрест.

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