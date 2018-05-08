Трамп: США виходять із ядерної угоди з Іраном

Президент Сполучених Штатів Америки оголосив про вихід США з ядерної угоди Ірану з шістьма світовими державами. Трамп заявив про це 8 травня у Білому домі.

«США вийдуть із ядерної угоди з Іраном. Через кілька хвилин я підпишу президентський меморандум, щоб почати відновлювати ядерні санкції США проти іранського режиму. Ми запровадимо найвищий рівень економічних санкцій. Будь-яка країна, яка допомагатиме Іранові у його намаганні розробити ядерну зброю, також може опинитися під санкціями США», – сказав президент США.

«Америка не буде заручником ядерного шантажу. Ми не дозволимо, щоб американським містам загрожували знищенням… Сьогоднішні дії посилають важливе послання: США більше не роблять порожніх погроз. Коли я роблю обіцянки, то дотримуюсь їх», – додав Трамп.

12 травня спливає кінцевий термін, коли адміністрація США мала б вирішити, чи продовжувати підтримувати дію угоди, чи відновити дію санкцій проти Ірану.

Раніше міністри закордонних справ Німеччини, Франції і Великої Британії закликали Трампа не виходити з багатосторонньої ядерної угоди з Іраном. А президент Ірану Хасан Роугані заявив, що США ще пошкодують про рішення вийти з ядерної угоди і що Іран рішуче протистоятиме тискові США з метою обмежити вплив Тегерана в регіоні.

Дональд Трамп, який іще з часів виборчої кампанії 2016 року різко критикує ядерну угоду між Іраном і шістьма провідними державами світу, погрожує вивести США з угоди. Він звинувачує Іран у порушенні «духу» цієї угоди, бо Іран підтримує войовничі угруповання на Середньому Сході і продовжує програму розвитку балістичних ракет.

Угода, підписана 2015 року за часів президентства у США Барака Обами, передбачає різке обмеження Тегераном його ядерної програми, щоб унеможливити створення ядерної зброї. Міжнародна спільнота в обмін скасовує санкції, накладені на Іран через його ядерну програму. Угода не забороняє Іранові створення балістичних ракет, проти чого виступають США. Вашингтон також, на відміну від інших учасників угоди (її підписали з Іраном, крім США, також Велика Британія, Франція, Німеччина, Китай і Росія), свої санкції не скасував, а лише кожні півроку продовжує «виняток» із їхньої дії.