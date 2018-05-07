Британія та Німеччина намагаються переконати Трампа не виходити з ядерної угоди з Іраном

Британські та німецькі високопосадовці активізували зусилля для переконаня президента США Дональда Трампа в тому, щоб його країна залишилася учасницею укладеної 2015 року ядерної угоди з Іраном.

Посол Великої Британії в США Кім Дарроч заявив, що зняти стурбованість Трампа все ще можливо. «Ми вважаємо, що можемо знайти якусь якусь дію, яка відповідає інтересам президента», – заявив Дарроч у програмі телеканалу CBS Face the Nation.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр попередив про можливі страшні наслідки в разі скасування дії домовленостей з Іраном.

Угода, яка передбачає міжнародний контроль над ядерною програмою Ірану, була підписана за адміністрації президента США Барака Обами. Тегеран натомість отримав скасування міжнародних санкцій.

Президент Ірану Хасан Роугані заявив, що США «пошкодують про вихід з ядерної угоди 2015 року» і що «його країна підготувала плани реагування на будь-яке рішення президента США Дональда Трампа щодо цієї знакової угод.

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що незадоволений умовами та звинувачує Іран у порушенні духу угоди, підтримуючи бойовиків на Близькому Сході та продовжуючи випробування балістичних ракет. Він вимагає, щоб хиби цієї угоди були виправлені до 12 травня, в іншому разі президент США погрожує відкликати згоду Вашингтона.