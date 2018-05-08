Москва і Тегеран висловили занепокоєння можливим виходом США з угоди з Іраном

Росія і Іран висловили занепокоєння з приводу рішення, яке президент США Дональд Трамп має намір оголосити 8 травня щодо майбутнього ядерної угоди Ірану з шістьма світовими державами.

Кремль попередив, що «складеться дуже серйозна ситуація», якщо Трамп виведе Сполучені Штати з угоди.

Президент Ірану Хасан Роугані 8 травня визнав, що Іран може «зіткнутися з деякими проблемами», якщо Трамп оголосить про повернення санкцій. Виступаючи на нафтовій виставці в Тегерані, Роугані заявив, що Іран зіткнеться з деякими проблемами протягом двох або трьох місяців, але «пройде через це».

Роугані також сказав, що Іран хоче зберегти «роботу зі світом і конструктивну взаємодію зі світом». Це стосувалося низки ділових проектів з Іраном, які були укладені європейськими країнами після ядерного угоди 2015 року.

Трамп має оголосити своє рішення о 14 годині за вашингтонським часом 8 травня (21:00 за Києвом).

Раніше міністри закордонних справ Німеччини, Франції і Великої Британії закликали Трампа не виходити з багатосторонньої ядерної угоди з Іраном.

Дональд Трамп, який іще з часів виборчої кампанії 2016 року різко критикує ядерну угоду між Іраном і шістьма провідними державами світу, погрожує вивести США з угоди. Він звинувачує Іран у порушенні «духу» цієї угоди, бо Іран підтримує войовничі угруповання на Середньому Сході і продовжує програму розвитку балістичних ракет.

Угода, підписана 2015 року за часів президентства у США Барака Обами, передбачає різке обмеження Тегераном його ядерної програми, щоб унеможливити створення ядерної зброї. Міжнародна спільнота в обмін скасовує санкції, накладені на Іран через його ядерну програму. Угода не забороняє Ірану створення балістичних ракет, проти чого виступають США. Вашингтон також, на відміну від інших учасників угоди (її підписали з Іраном, крім США, також Велика Британія, Франція, Німеччина, Китай і Росія), свої санкції не скасував, а лише кожні півроку продовжує «виняток» із їхньої дії.