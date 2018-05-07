Німеччина і Франція приєдналися до заклику Британії до Трампа не виходити з угоди з Іраном

Міністри закордонних справ Німеччини і Франції приєдналися до заклику їхнього колеги з Великої Британії до президента США Дональда Трампа не виходити з багатосторонньої «ядерної угоди» з Іраном.

На їхній спільній прес-конференції в Берліні голова МЗС Німеччини Гайко Маас заявив: «Ми вважаємо, що ця угода робить світ безпечнішим, а без неї світ був би менш безпечним. Ми побоюємося, що її провал призведе до ескалації».

Французький міністр Жан-Ів Ле Дріан, зі свого боку, сказав, що Франція, Німеччина і Велика Британія вирішили, що продовжать дотримуватися угоди незалежно від рішення Трампа вийти з неї чи залишитися її учасником.

«Ми рішуче налаштовані врятувати цю угоду, бо вона є запобіжником проти поширення ядерних озброєнь, і саме вона є правильним способом, як не дати Іранові здобути ядерну зброю», – наголосив він.

Тим часом у Тегерані президент Ірану Хасан Роугані заявив, що США ще пошкодують про рішення вийти з ядерної угоди і що Іран рішуче протистоятиме тискові США з метою обмежити вплив Тегерана в регіоні Середнього Сходу.

Також міністр закордонних справ Ірану Могаммад Джавад Заріф попередив, що Тегеран готовий на «люту реакцію» в разі порушення Вашингтоном ядерної угоди, яка «не буде приємна для Америки».

6 травня міністр закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон, який перебуває у США, написав у статті у щоденнику The New York Times, що ядерна угода з Іраном є найкращим із можливих способів відвернути можливе створення Тегераном ядерної зброї.

Дональд Трамп, який іще з часів виборчої кампанії 2016 року різко критикує «ядерну угоду» між Іраном і шістьма з провідних держав світу, погрожує фактично вивести США з неї тим, що не продовжить виняток із санкцій проти Тегерана, коли 12 травня збіжить дотеперішній термін цього винятку. Він також звинувачує Іран у порушенні «духу» цієї угоди, бо Іран підтримує войовничі угруповання на Середньому Сході і продовжує програму розвитку балістичних ракет.

Угода, підписана 2015 року за часів президентства у США Барака Обами, передбачає різке обмеження Тегераном його ядерної програми, щоб унеможливити створення ядерної зброї. Міжнародна спільнота в обмін скасовує санкції, накладені на Іран через його ядерну програму. Угода не забороняє Іранові створення балістичних ракет, проти чого виступають США. Вашингтон також, на відміну від інших учасників угоди (її підписали з Іраном, крім США, також Велика Британія, Франція, Німеччина, Китай і Росія), свої санкції не скасував, а лише щопівроку продовжує «виняток» із їхньої дії.