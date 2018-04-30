Макрон і Роугані обговорили збереження ядерної угоди

Президент Франції Емманюель Макрон та його іранський колега Хасан Роугані в телефонній розмові 29 квітня погодилися співпрацювати, щоб зберегти іранську ядерну угоду 2015 року, йдеться в повідомленні Єлисейського палацу.

Офіс президента Франції вказує, що сторони погодилися «працювати в найближчі тижні на збереження змісту угоди 2015 року з усіма його компонентами». Макрон також запропонував розширити обговорення ще й щодо «трьох додаткових обов’язкових питань» – іранської програми балістичних ракет, ядерної діяльності Ірану після 2025 року та «основних регіональних криз» на Близькому Сході.

Водночас у заяві президента Ірану йдеться, що Макрон має погодитися: угода має залишитися незмінною, а її умови «не є предметом для переговорів». «Іран не прийме жодних обмежень за межами своїх зобов’язань», – додав Роугані, відзначивши, що не можна негайно вирішити, як можна зберегти угоду, якщо Іран наполягає на її незмінності, а президент США Дональда Трампа та інші його західні союзники погрожують вийти з договору.

За умовами досягнутої в 2015 році шістьма світовими державами та Іраном угоди в обмін на контроль за ядерною діяльністю Ірану міжнародна спільнота скасувала більшість санкцій щодо Тегерана.