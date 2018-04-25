Президент Ірану назвав Трампа «торговцем», що не розбирається в міжнародних справах

Президент Ірану Хасан Роугані розкритикував заяву лідерів США і Франції Дональда Трампа і Емманюеля Макрона щодо можливої нової ядерної угоди з Тегераном.

Про намір обох сторін брати участь у виробленні нової угоди щодо іранської ядерної програми Трамп і Макрон заявили за підсумками переговорів в Білому домі 24 квітня.

«Разом із лідером однієї європейської країни вони (американці – ред.) кажуть: «Ми хочемо ухвалювати рішення щодо угоди, досягнутої сімома сторонами», – сказав Роугані у телепромові 25 квітня.

Президент Ірану також назвав президента США недосвідченим у політиці торговцем. «Ви не маєте жодного досвіду в політиці, у праві... Як може торговець, комерсант, будівельник робити судження про міжнародні справи», – додав Роугані.

Дональд Трамп довгий час критикує ядерну угоду, укладену шістьма державами з Іраном. До 12 травня він повинен або відновити дію санкцій проти Ірану, що буде означати вихід США з угоди, або продовжити мораторій на них.

Угода з Іраном підписали в липні 2015 року Велика Британія, Німеччина, Китай, Росія, США і Франція. Москва і Пекін виступають проти перегляду її умов.