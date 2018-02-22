У МАГАТЕ заявили, що Іран дотримується ядерної угоди 2015 року

Іран дотримується норм ядерної угоди 2015 року, підписаної з шістьма світовими лідерами, заявило у своєму конфіденційному щоквартальному звіті Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). В опублікованому американськими ЗМІ 22 лютого тексті йдеться, що Тегеран діє у відповідності до основних вимог угоди.

У звіті вказано, що кількість центрифуг для збагачення урану, загальний запас іранського низькозбагаченого урану і обсяги реакторного холодоагенту залишаються на рівні, нижчому за узгоджений максимум.

У доповіді також мовиться, що Іран сповістив у листі до МАГАТЕ про рішення щодо виробництва в майбутньому «військово-морських ядерних двигунів». У такому разі, як повідомили в МАГАТЕ, Іран повинен надати вихідну інформацію про ці конструкції.

Звіт МАГАТЕ з’явився на чотири місяці раніше терміну, встановленого президентом Дональдом Трампом для Конгресу і європейських союзників, щоб змінити «катастрофічні», як він висловився, «недоліки в угоді», інакше США можуть вийти з числа підписантів.

Трамп і деякі інші офіційні особи у США заявляють, що Тегеран порушує «дух» угоди і використовує свою програму балістичних ракет для обходу ядерних обмежень. Іран це заперечує і стверджує, що дотримується угоди. Тегеран також наполягає, що його ядерна програма призначена винятково для мирних цілей, як, наприклад, виробництво електроенергії.

Угода, підписана Іраном зі Сполученими Штатами, Великобританією, Францією, Німеччиною, Китаєм і Росією у 2015 році обмежила ядерну програму Ірану в обмін на послаблення економічних санкцій проти Тегерана.

У своїх звітах МАГАТЕ раніше стверджувало, що Іран дотримується угоди протягом двох років з моменту набрання нею чинності.