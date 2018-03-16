Британія, Франція та Німеччина пропонують ЄС нові санкції проти Ірану – Reuters

Велика Британія, Франція та Німеччина запропонували Європейському союзу запровадити нові санкції проти Ірану у зв’язку з ракетною програмою країни та її роллю в сирійському конфлікті, пише агентство Reuters.

Журналісти зазначають, що рішення спрямоване на задоволення вимог президента США Дональда Трампа, щоб зберегти ядерну угоди з Іраном від 2015 року.

Reuters, цитуючи двох людей, знайомих із ситуацією, повідомляє, що 16 березня документ був направлений до столиць ЄС, щоб визначити рівень підтримки нових санкцій.

Відповідно до правил ЄС всі 28 членів повинні погодитися на такі санкції.

«Ми будемо... розповсюджувати найближчими днями список осіб та організацій, на які, на нашу думку, повинні бути орієнтовані санкції», – ідеться в документі, який побачили журналісти Reuters.

У документі додають, що Велика Британія, Франція та Німеччина були залучені до «інтенсивних переговорів з адміністрацією Трампа», щоб «досягти чіткого і тривалого підтвердження підтримки США [ядерної] угоди після 12 травня».

Згідно з документом, заходи будуть «орієнтуватись на бойовиків та ватажків». Санкції включатимуть заборони на поїздки, заморожування активів та заборону ведення бізнесу з державними чи приватними компаніями, пише Reuters.

Ядерна угода з Іраном була підписана у 2015 році тодішнім американським президентом Бараком Обамою спільно з «шісткою» переговорників – представниками держав постійних членів Ради безпеки ООН і Німеччини. Згідно з угодою, Іран зобов’язався допустити інспекторів МАГАТЕ на свої ядерні об’єкти в обмін на поетапне скасування санкцій Заходу.

Під час виборчої кампанії Дональд Трамп назвав цю угоду помилковою і «найгіршою» в історії США. Він обіцяв вийти з договору після обрання його президентом.

13 жовтня 2017 року президент Трамп, на відміну від лідерів інших великих держав, відмовився підтвердити, що Тегеран дотримується договору щодо іранської ядерної програми. У Євросоюзі розкритикували таку позицію і висловили підтримку угоді.

Іран стверджує, що дотримується угоди. Тегеран також наполягає, що його ядерна програма призначена винятково для мирних цілей, як, наприклад, виробництво електроенергії.