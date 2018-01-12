Ядерна угода з Іраном: ЗМІ повідомляють, що Трамп продовжить відмову від санкцій

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення продовжити відмову від санкцій щодо Ірану, яка діє після підписання ядерної угоди, повідомляють Reuters, The New York Times та Bloomberg з посиланням на співрозмовників, знайомих із ситуацією.

За даними ЗМІ, Білий дім поінформує про рішення Трампа 12 січня.

У повідомленнях медіа йдеться, що Трамп, однак, має намір запровадити інші санкції щодо Ірану.

ЗМІ також зазначають, що багато радників Трампа закликали його не виходити з ядерної угоди, також він перебував під сильним тиском з боку європейських партнерів.

11 січня верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Федеріка Моґеріні закликала всі сторони ядерної угоди дотримуватися її й надалі.

Ядерна угода з Іраном була підписана у 2015 році тодішнім американським президентом Бараком Обамою спільно з «шісткою» переговорників – представниками держав постійних членів Ради безпеки ООН і Німеччини. Згідно з угодою, Іран зобов’язався допустити інспекторів МАГАТЕ на свої ядерні об’єкти в обмін на поетапне скасування санкцій Заходу.

Під час виборчої кампанії Дональд Трамп назвав цю угоду помилковою і «найгіршою» в історії США. Він обіцяв вийти з договору після обрання його президентом.

13 жовтня президент Трамп, на відміну від лідерів інших великих держав, відмовився підтвердити, що Тегеран дотримується договору щодо іранської ядерної програми. У Євросоюзі розкритикували таку позицію і висловили підтримку угоді.