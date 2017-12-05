Моґеріні закликала США підтримати ядерну угоду з Іраном

Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Моґеріні під час зустрічі з державним секретарем Сполучених Штатів Рексом Тіллерсоном у Брюсселі закликала США підтримати ядерну угоду з Іраном.

Моґеріні зазначила, що відмова від угоди 2015 року «не дасть кращої позиції для обговорення всіх інших (дій Ірану – ред.)».

Тіллерсон, зі свого боку, заявив, що важливо, щоб Іран виконував вимоги ядерної угоди. За його словами, необхідно визнати, що Тегеран «проводить дестабілізуючі дії в усьому регіоні».

13 жовтня президент США Дональд Трамп, на відміну від лідерів інших великих держав, відмовився підтвердити, що Тегеран дотримується договору щодо іранської ядерної програми.

У Євросоюзі розкритикували таку позицію і висловили підтримку угоді.

Міністр закордонних справ Ірану заявив, що якщо Вашингтон відмовиться скасовувати санкції проти Тегерана, як передбачено в угоді від 2015 року, то Тегеран може з неї вийти.

Дональд Трамп також заявив, що Іран продовжує підтримувати тероризм на Близькому Сході. За словами президента США, такі дії не відповідають духу ядерної угоди. Якщо Трамп оголосить, що домовленість не відповідає національним інтересам США, у документ можна буде внести зміни.

Ядерна угода з Іраном була підписана у 2015 році тодішнім американським президентом Бараком Обамою спільно з «шісткою» переговорників – представниками держав постійних членів Ради безпеки ООН і Німеччини. Згідно з угодою, Іран зобов’язався допустити інспекторів МАГАТЕ на свої ядерні об’єкти в обмін на поетапне скасування санкцій Заходу. Під час виборчої кампанії Дональд Трамп назвав цю угоду помилковою і «найгіршою» в історії США. Він обіцяв вийти з договору після обрання його президентом.