Трамп не підтвердив виконання Іраном ядерної угоди і анонсував санкції щодо КВІР

Президент США Дональд Трамп заявив, що не буде підтверджувати виконання Іраном умов ядерної угоди. Про це він заявив 13 жовтня під час виступу у Конгресі, де представив нову стратегію щодо Ірану.

«Я анонсую нашу стратегію і кілька важливих кроків, які ми ухвалимо, щоб протистояти ворожим діям іранського режиму і гарантувати, що Іран ніколи не матиме ядерної зброї», – зазначив Трамп.

Він назвав Іран «режимом ізгоїв», керованим «фанатиками», але не став оголошувати про вихід Вашингтона з ядерної угоди між Тегераном і світовими лідерами. При цьому Трамп дав Конгресу 60 днів, щоб ухвалити рішення про повернення до санкцій, які були скасовані після підписання цієї угоди.

Трамп попередив: якщо «ми не зможемо прийти до вирішення спільно з Конгресом і нашими союзниками, угода буде припинена».

Президент США також анонсував нові санкції проти іранського Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР). Міністерство фінансів США вже внесло КВІР до списку терористичних організацій. (Це елітні війська Ірану, які підкоряються духовному керівництву країни).

Підрозділи КВІР зараз воюють у Сирії на боці президента Башара аль-Асада. Корпус вартових Ісламської революції офіційно звинуватили у підтримці угруповань, які США вважають терористичними – «Хезболли», «Хамасу» і «Талібану».

Так звану ядерну угоду між шістьма світовими державами і Тегераном уклали в 2015 році. Вона передбачає зняття санкцій з Ірану в обмін на те, що країна згорне свою ядерну програму.

У парламенті Ірану заявили, що якщо Сполучені Штати вийдуть з ядерної угоди, то саме існування угоди опиниться під загрозою.

На початку жовтня Дональд Трамп заявив, що Іран продовжує підтримувати тероризм на Близькому Сході. За словами президента США, такі дії не відповідають духу ядерної угоди. Якщо Трамп оголосить, що домовленість не відповідає національним інтересам США, в документ можна буде внести зміни.