Президент США Дональд Трамп має намір посилити підхід до ядерної програми Ірану. Офіційно про стратегію Білого дому щодо Ірану президент США оголосить 13 жовтня.

Як повідомили американські ЗМІ з посиланням на неназваних чиновників, Трамп заявить, що угода, укладена з Іраном 2015 року, не відповідає інтересам національної безпеки США, і що Тегеран порушує «дух» угоди, продовжуючи розвиток ракетної програми і розпалювання регіональних конфліктів.

Водночас, за повідомленнями, він не буде оголошувати, що Іран технічно порушує свої зобов’язання щодо згортання ядерної діяльності і не закликатиме до повернення санкцій, пов’язаних із ядерною програмою.

Швидше за все, за словами чиновників, Трамп закличе Конгрес ухвалити законодавство, що встановить нові, більш жорсткі вимоги, яким Тегеран повинен відповідати, щоб і надалі користуватися ослабленням санкцій.

Так звану ядерну угоду між шістьма світовими державами і Тегераном уклали в 2015 році. Вона передбачає зняття санкцій з Ірану в обмін на те, що країна згорне свою ядерну програму.

У парламенті Ірану заявили, що якщо Сполучені Штати вийдуть з ядерної угоди, то саме існування угоди опиниться під загрозою.

На початку жовтня Дональд Трамп заявив, що Іран продовжує підтримувати тероризм на Близькому Сході. За словами президента США, такі дії не відповідають духу ядерної угоди. Якщо Трамп оголосить, що домовленість не відповідає національним інтересам США, в документ можна буде внести зміни.