Трамп: Іран не дотримується духу ядерної угоди

Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що Іран не дотримується духу своєї ядерної угоди зі світовими державами. Чергова така оцінка з боку американського лідера пролунала в Білому домі на зустрічі з військовими керівниками 5 жовтня – за 10 днів до граничного терміну, коли США мають засвідчити, що Тегеран виконує положення укладених 2015 року домовленостей.

«Ми не повинні дозволити Ірану... отримати ядерну зброю», – наголосив Трамп. Він додав, що «іранський режим підтримує тероризм і експортує насильство, кровопролиття та хаос на Близькому Сході, тому ми повинні покласти край іранській агресії та ядерним амбіціям».

Трамп неодноразово засуджував угоду, підписану за правління його попередника Барака Обами. Він заявив у Генеральній асамблеї ООН у вересні, що це «одна з найгірших та вигідних одній стороні операцій, у яких Сполучені Штати будь-коли брали участь».