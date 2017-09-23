Іран провів чергове випробування балістичної ракети попри застереження США.

«Це третя іранська ракета з дальністю 2 тисячі кілометрів», – повідомило 23 вересня іранське державне телебачення.

Коли саме був здійснений запуск, невідомо, але напередодні іранські посадовці завляли, що це відбудеться «невдовзі».

22 вересня нову ракету показали під час військового параду у Тегерані за участю президента Хасана Роугані. Він заявив, що і далі буде зміцнювати ракетний потенціал країни. У Тегерані наголосили, що йдеться виключно про оборону.

Раніше президент США Дональд Трамп на виступі в ООН зажадав від Ірану припинити розробку ракет. Трамп також розкритикував угоду щодо іранської ядерної програми, яка була підписана в 2015 році. Цього року США в односторонньому порядку запроважили санкції проти Ірану через ракетні випробування. Тегеран заперечує, що нові ракети здатні нести ядерні боєголовки.