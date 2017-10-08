У Корпусі вартових Ісламської революції не виключили ракетного удару Ірану у випадку нових санкцій США

Голова сил іранської Революційної гвардії (Корпусу вартових Ісламської революції) Мохаммад Алі Джафарі не виключив, що збройні сили США на Близькому Сході можуть опинитися в небезпеці через іранський ракетний напад у разі, якщо Вашингтон застосує нові санкції проти Тегерана.

«Якщо нові санкції наберуть чинності, США повинні перевести свої регіональні бази у радіусі 2 тисяч кілометрів від Ірану», – сказав Джафарі, додавши, що саме така відстань дорівнює «діапазонові іранських ракет». Слова генерала процитувало 8 жовтня офіційне інформаційне агентство Ірану IRNA.

Також Джафарі сказав, що якщо Сполучені Штати назвуть Корпус вартових Ісламської революції терористичним угрупованням, то він у відповідь вважатиме терористичною армію США.

Раніше Мохаммад Алі Джафарі вже закликав Вашингтон перемістити свої бази в регіоні Перської затоки далі від Ірану, тоді йшлося про відстань у приблизно 1 тисячу кілометрів.

Нині збройні сили США мають бази за менш ніж 500 миль (приблизно 800 кілометрів) від кордонів Ірану в сусідніх країнах.