У Європі і Росії розкритикували Трампа за позицію щодо ядерної угоди з Іраном

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Моґеріні заявляє, що США не можуть в односторонньому порядку розірвати ядерну угоду з Іраном.

«Наскільки мені відомо, жодна країна світу не може розірвати резолюцію, ухвалену Радою безпеки ООН – більше того, ухвалену одноголосно – імплементовану і верифіковану. Міжнародне співтовариство продовжує підтримувати і втілювати її. Це точно не у руках будь-якого президента будь-якої країни розривати таку угоду», – заявила Моґеріні 13 жовтня у відповідь на виступ президента США Дональда Трампа у Конгресі.

Вона зазначила, що МАГАТЕ підтвердило виконання Тегераном положень договору.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей у спільній заяві висловили занепокоєння рішенням Трампа не підтверджувати виконання Іраном своїх зобов’язань.

Позицію США розкритикували і у Росії.

В Ірані заявили, що дотримуватимуться ядерної угоди, але обіцяють подвоїти зусилля із ракетної програми.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не буде підтверджувати виконання Іраном умов ядерної угоди. Про це він заявив у п’ятницю під час виступу у Конгресі, де представив нову стратегію щодо Ірану. Він назвав Іран «режимом ізгоїв», керованим «фанатиками», але не став оголошувати про вихід Вашингтона з ядерної угоди між Тегераном і світовими лідерами. При цьому Трамп дав Конгресу 60 днів, щоб ухвалити рішення про повернення до санкцій, які були скасовані після підписання цієї угоди.

Так звану ядерну угоду між шістьма світовими державами і Тегераном уклали в 2015 році. Вона передбачає зняття санкцій з Ірану в обмін на те, що країна згорне свою ядерну програму.

У парламенті Ірану заявили, що якщо Сполучені Штати вийдуть з ядерної угоди, то саме існування угоди опиниться під загрозою.

На початку жовтня Дональд Трамп заявив, що Іран продовжує підтримувати тероризм на Близькому Сході. За словами президента США, такі дії не відповідають духу ядерної угоди. Якщо Трамп оголосить, що домовленість не відповідає національним інтересам США, в документ можна буде внести зміни.