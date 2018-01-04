«Санкції США спрацьовують» – віце-президент Пенс (ексклюзивне інтерв’ю)

Віце-президент США Майк Пенс в ексклюзивному інтерв’ю спеціальному кореспондентові «Голосу Америки» Ґреті Ван Састерен торкається питань щодо протестів в Ірані, долі «ядерної угоди» і «твітів» президента Трампа.

– В Ірані існує дуже складна, дуже крихка ситуація. Що збираються робити Сполучені Штати? Я бачила «твіти» і усні заяви про підтримку, але чи підуть за цим реальні кроки?

– Дуже важливо пам’ятати, що, в першу чергу, Іран є головною державою-спонсором тероризму в світі. (Влада Ірану) не тільки пригнічує свій власний народ, позбавляючи його прав людини, а й займається експортом тероризму по всьому регіону, залишаючись неймовірно небезпечною дестабілізувальною силою. Так що ситуація, коли люди в Ірані повстають, вимагаючи змін у своїй країні, повинна бути близькою кожному волелюбному американцеві і людям у всьому світі, які цінують свободу. Я маю сказати, що це значно відрізняється від мовчання американського президента в 2009 році, під час «Зеленої революції» в Ірані…

– Він чекав кілька днів, але потім виступив із заявою…

– Так, але ясне вираження підтримки, з якою звернувся президент Трамп до учасників протестів у різних містах Ірану, стало яскравим виступом, і, я думаю, дуже відповідає тій ролі, яку відіграє Америка як лідер вільного світу.

…Існує контраст між мовчанням і небажанням підтримати свободу, продемонстрованими попередньою адміністрацією, і безкомпромісною рішучістю президента Трампа, який підтримав сміливий народ Ірану. Я знаю, що це дає надію людям, які вийшли на вулиці міст по всій країні, і ми продовжимо підтримувати їх не тільки на словах…

– Що ще Сполучені Штати збираються робити для того, щоб по-справжньому підтримати учасників протестів?

– Сполучені Штати та інші країни світу можуть надати величезну підтримку народові Ірану, якщо той продовжить боротьбу за свою свободу, буде домагатися змін, відкидати радикальну ідеологію, яка захопила його країну десятиліття тому і продовжує захоплювати решту світу через експорт тероризму з Ірану.

Дивіться, колишня адміністрація не тільки мовчала, коли мужній народ Ірану піднявся на боротьбу за свободу, а й підтримала катастрофічну «Іранську ядерну угоду», виконання якої президент Трамп відмовився засвідчити… Ви знаєте, що на «ядерну угоду» була надія, що вона буде сприяти створенню більш поміркованого Ірану, але поки що ми не бачимо нічого схожого.

Зате ми бачимо людей, які знову вийшли на вулиці в Ірані, і зараз у нас є американський президент, який відповідно до великої американської традиції підтримки (цих людей) каже їм: ми разом з вами, ми підтримуємо вас, ми готові допомогти вам домогтися більш вільного й заможнішого майбутнього.

Я думаю, що це реальна можливість, і я сподіваюся, що, як дисиденти в Радянському Союзі, коли вони почули виступ Рональда Рейґана, присвячений «імперії зла», і зрозуміли, що вони не самі, так і люди, які вийшли на вулиці в Ірані, знають, що за влади президента Трампа вони не залишаться на самоті…

– Президент дотепер (звертався до іранців) через твітер, але іранська влада закрила доступ до «Твіттера», «Телеґрама», «Фейсбуку» і «Інстаґрама», так що соціальні мережі стали в Ірані не для всіх доступними… Так що слова президента можуть не дійти до них. До того ж, багато в Ірані розчарованих (ініціативами) президента в сфері імміграції, заборонами на в’їзд для іранців у Сполучені Штати…

– Політика гноблення, що проводиться режимом аятол в Ірані, не є чимось новим. Іран залишається державою, яка заперечує основні права людини, так що заборона на використання соціальних мереж не є несподіванкою…

Я думаю, що сьогодні вранці президент знову звернувся безпосередньо до іранців у соціальних мережах.

– Але в них немає доступу до соціальних мереж, у цьому і полягає проблема.

– Я можу запевнити вас, що чи то президент, чи я сам, наш державний секретар або представник (в ООН) Ніккі Гейлі – ми всі продовжимо, на відміну (від ситуації) дев’ятирічної давнини, …посилати недвозначний сигнал, що американці підтримують людей в Ірані, які домагаються свободи… Ми хочемо побачити, що вони доможуться вільного й демократичного майбутнього. Ми хочемо побачити, як вони відмовляться підтримувати режим, який продовжує загрожувати світові й погрожувати створенням ядерної зброї.

– Що ми можемо очікувати, якщо президент не продовжить підтвердження виконання «ядерної угоди»?

– Президент ясно дав зрозуміти, що ми не будемо цього підтверджувати.

– Як це відобразиться на громадянах Ірану? …Запровадження нових санкцій погіршить життя людей, які вийшли на вулиці, чи це допоможе їм?

– Ми вважаємо, що санкції працюють. Вони працюють не тільки в Ірані, але ми вважаємо, що вони працюють у випадку з Північною Кореєю. Президент і його адміністрація абсолютно впевнені в необхідності використовувати всю економічну вагу Сполучених Штатів і економічні санкції для того, щоб Іран це відчув.

Ми також працюємо разом з Конгресом над новою угодою, над тим, на яких умовах можуть бути запроваджені нові санкції. Насправді іранська «ядерна угода» є погано продуманою не тільки тому, що вона не відібрала в Ірану можливість створення ядерної зброї. Угода підписана строком на десять років, і це фактично гарантує, що через десять років Іран візьметься за створення ядерної зброї.

Тому ми хочемо укласти довгострокову угоду… з умовою, що якщо в якийсь період Іран спробує створити ядерну зброю і балістичну ракету для її доставки, то весь пакет санкцій буде введений в дію негайно.

– Президент у твітері заявив, що він має в своєму розпорядженні «більшу (ядерну) кнопку», ніж Кім Чен Ин. Чи не грає він з вогнем?

– Президент Трамп продемонстрував виразні лідерські якості на світовій арені, і це дозволило домогтися суттєвого прогресу щодо (проблеми) Північної Кореї… Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що Америка не піддасться тискові, Америка не піддасться погрозам, і, підтверджуючи це, він зумів організувати безпрецедентний економічний і дипломатичний тиск на Північну Корею.

…Китай робить (для цього) більше, ніж будь-коли. Китай повинен робити ще більше, і вже зараз робить більше, ніж будь-коли, для економічної і дипломатичної ізоляції Північної Кореї.

Я дійсно вірю в те, що, коли президент дав зрозуміти, що готовий використовувати всі можливості, це означає, що Сполучені Штати Америки здатні захистити своїх громадян способами, про які Північна Корея навіть не має уявлення, і одночасно ясно заявляють, що якщо Північна Корея відмовиться від своїх ядерних, ракетних і балістичних амбіцій, якщо вона ліквідує ці програми, то з’явиться можливість для мирного вирішення проблеми.