Трамп і Макрон прагнуть нової угоди з Іраном

Президенти США Дональд Трамп та Франції Емманюель Макрон заявили, що прагнуть обговорити нову угоду з Іраном, яка охоплюватиме проблеми Близького Сходу та виходитиме за межі домовленостей зі світовими державами з ядерних питань.

Макрон, який перебуває у США з триденним державним візитом, заявив, що в результаті роботи з Іраном інші країни на Близькому Сході та «регіональні держави», включно з Туреччиною та Росією, могли б приєднатися до такого діалогу. Нова угода могла б стосуватися також стурбованості Заходу щодо іранської програми випробувань балістичних ракет і політичних рішень щодо «утримання» Ірану від втручання в Лівані та в громадянських війнах у Сирії та Ємені.

Ця пропозиція була озвучена після переговорів лідерів США та Франції в Білому дому 24 квітня.

Того ж дня міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф у зверненні в ООН офіційно запропонував створити новий форум для діалогу на Близькому Сході.