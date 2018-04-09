Президент Ірану: Вашингтон пошкодує, якщо вийде з ядерної угоди

Президент Ірану Хасан Роугані заявляє, що Вашингтон «пошкодує», якщо Сполучені Штати порушать ядерну угоду між Тегераном і світовими державами від 2015 року.

«Ми не будемо першими, хто порушить угоду, але вони повинні обов’язково знати, що пошкодують, якщо порушать її», – сказав Рохані на конференції в Тегерані 9 квітня в Національний день ядерних технологій Ірану.

«Ми більш підготовлені, ніж вони думають, і вони побачать, що якщо вони порушать цю угоду, через тиждень, менше тижня, вони побачать результат», – сказав Роугані.

Президент США Дональд Трамп пригрозив вийти з угоди і застосувати санкції проти Ірану до 12 травня, якщо не будуть встановлені нові обмеження на ядерні та ракетні програми Тегерана.

Офіційно Сполучені Штати не виходять з угоди, однак Трамп дав Конгресу шістдесят днів, щоб обговорити повернення санкцій проти Ірану. Якщо санкції будуть повернуть, це фактично означатиме кінець участі Вашингтона в «ядерній угоді», яка передбачає поетапне скасування обмежень щодо Тегерана у відповідь на його відмову від ядерної програми.

Решта учасників укладеної в 2015 році угоди з Іраном – Великобританія, Франція, Німеччина, Росія і Китай – виступають за її виконання. Документ був схвалений Радою Безпеки ООН.