Макрон очікує, що Трамп оголосить про вихід США з ядерної угоди з Іраном 

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не очікує від президента США Дональда Трампа продовження дії ядерної угоди з Іраном, оскільки його виборча кампанія базувалася на обіцянці припинити дію укладених 2015 року домовленостей.

Наприкінці свого триденного візиту до США 25 квітня Макрон заявив, що «не має інсайдерської інформації» про те, яке рішення ухвалить Трамп. «Раціональний аналіз усіх його тверджень не змушує мене думати, що він зробить усе, щоб підтримати цю угоду», – відзначив президент Франції.

Макрон на переговорах із Трампом під час свого візиту і впродовж місяців до візиту неодноразово прагнув переконати американського колегу продовжити виконання домовленостей 2015 року, які передбачають зняття міжнародних санкцій в обмін на обмеження Тегераном ядерної діяльності.

24 квітня лідери США та Франції заявили, що прагнуть підготувати нову, ширшу угоду для вирішення проблем, пов’язаних із діями Ірану. Йдеться, зокрема, про запуски цією країною балістичних ракет та участі Ірану в громадянських війнах у Сирії та Ємені.