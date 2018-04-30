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30 Квітень 2018, Київ 22:51
Новини | Міжнародні

Ізраїль заявляє, що здобув докази спроб Ірану отримати ядерну зброю

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу презентує «докази» порушення Іраном ядерної угоди, Тель-Авів, 30 квітня 2018 року

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що країна здобула копії десятків тисяч файлів які, ймовірно, містять «викривальні» відомості про ядерну програму Ірану, включно з доказами того, що Тегеран намагається отримати ядерну зброю.

Під час прес-конференції в Тель-Авіві 30 квітня Нетаньягу заявив, що Ізраїль здобув точні копії приблизно 55 тисяч документів.

За його словами, після підписання ядерної угоди 2015 року Тегеран сховав архіви своєї ядерної програми.

«Іран планував на найвищому рівні створювати ядерну зброю», – сказав Нетаньягу.

Він додав, що ядерна угода ґрунтується на брехні. За словами прем'єра, Ізраїль поділився інформацією зі Сполученими Штатами Америки.

Ядерна угода з Іраном була підписана у 2015 році тодішнім американським президентом Бараком Обамою спільно з шісткою переговірників – представниками держав постійних членів Ради безпеки ООН і Німеччини. Згідно з угодою, Іран зобов’язався допустити інспекторів МАГАТЕ на свої ядерні об’єкти в обмін на поетапне скасування санкцій Заходу.

Під час виборчої кампанії Дональд Трамп назвав цю угоду помилковою і найгіршою в історії США. Він обіцяв вийти з договору після обрання його президентом.

13 жовтня президент Трамп, на відміну від лідерів інших великих держав, відмовився підтвердити, що Тегеран дотримується договору щодо іранської ядерної програми. У Євросоюзі розкритикували таку позицію і висловили підтримку угоді.

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