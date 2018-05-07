Трамп 8 травня оголосить своє рішення щодо угоди з Іраном

Президент США Дональд Трамп обіцяє 8 травня оголосити своє рішення щодо ядерної угоди з Іраном.

«Я оголошу своє рішення щодо угоди з Іраном завтра у Білому домі о другій годині дня (21:00 за Києвом)», – написав Трамп у Twitter 7 травня.

12 травня спливає кінцевий термін, коли адміністрація США має вирішити, чи продовжувати підтримувати дію угоди, чи відновити дію санкцій проти Ірану.

Раніше міністри закордонних справ Німеччини, Франції і Великої Британії закликали Трампа не виходити з багатосторонньої ядерної угоди з Іраном.

Тим часом, у Тегерані президент Ірану Хасан Роугані заявив, що США ще пошкодують про рішення вийти з ядерної угоди і що Іран рішуче протистоятиме тискові США з метою обмежити вплив Тегерана в регіоні.

Дональд Трамп, який іще з часів виборчої кампанії 2016 року різко критикує ядерну угоду між Іраном і шістьма провідними державами світу, погрожує вивести США з угоди. Він звинувачує Іран у порушенні «духу» цієї угоди, бо Іран підтримує войовничі угруповання на Середньому Сході і продовжує програму розвитку балістичних ракет.

Угода, підписана 2015 року за часів президентства у США Барака Обами, передбачає різке обмеження Тегераном його ядерної програми, щоб унеможливити створення ядерної зброї. Міжнародна спільнота в обмін скасовує санкції, накладені на Іран через його ядерну програму. Угода не забороняє Іранові створення балістичних ракет, проти чого виступають США. Вашингтон також, на відміну від інших учасників угоди (її підписали з Іраном, крім США, також Велика Британія, Франція, Німеччина, Китай і Росія), свої санкції не скасував, а лише кожні півроку продовжує «виняток» із їхньої дії.