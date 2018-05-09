9 травня в Одесі: п’ять людей затримали, зокрема за вигуки «Слава Путіну»

Поліція затримала в Одесі п’ятьох громадян за хуліганство і заборонену символіку, повідомив журналістам начальник головного управління Національної поліції Одеської області Дмитро Головін.

Зокрема, один з учасників акції «Безсмертний полк» під час покладання квітів почав вигукувати «Слава президенту [Росії Володимиру] Путіну». Він сховався в натовпі від кількох активістів, які намагалися підбігти до нього, але був затриманий правоохоронцями.

«Людину, яка кричала «Слава Путіну», доставили, наскільки мені відомо, до Приморського районного відділку поліції. Йому може загрожувати адміністративна відповідальність, зараз обставини з’ясовуються», – керівник Одеської обласної поліції Дмитро Головін.

За його словами, через використання газового балончика на Алеї слави складений протокол про адміністративне правопорушення і зараз встановлюється, чи постраждав хтось від газу. Якщо постраждалі були, дії розглядатимуться як хуліганство.

Також після затримання людей із забороненою символікою вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 436 Кримінального кодексу України («виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів»).

Станом на 13:00 через рамки безпеки на одеську Алею слави пройшло більше 15 тисяч людей. Серед них були активісти акції «Безсмертний полк». В Одесі найбільш активними її учасниками стали проросійськи налаштовані громадяни.

Крім фотографій своїх родичів-ветеранів, вони несли світлину проросійського журналіста, активного учасника Антимайдану Григорія Кваснюка. Той помер влітку 2017 року в Одесі. Син Григорія Кваснюка навесні 2014 року поїхав з Одеси і, за даними сепаратистських ЗМІ, вступив до лав проросійських бойовиків в Донецьку.

У МВС заявляли, що 9 травня в Україні заплановане проведення майже 1,5 тисячі масових заходів, участь у яких візьмуть понад 355 тисяч людей.

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – державне свято та вихідний день в Україні, який офіційно відзначають 9 травня, розпочинаючи з 2016-го року. Прийшло на заміну радянському святу «День Перемоги», яке відзначали в СРСР, а потім в Україні до 2015 року включно.