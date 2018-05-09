9 травня в Києві: поліцейські затримали чоловіка з рушницею

Поліція Києва затримала чоловіка з рушницею, який намагався пройти на територію проведення масових заходів із нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Затримання відбулося поблизу станції метро «Арсенальна», зазначили в прес-службі поліції.

«Зброю вилучають, буде призначена експертиза для встановлення, чи є рушниця вогнепальною зброєю. Чоловіка доставили до районного управління поліції, де сьогодні чергують адвокати із Центру надання вторинної правової допомоги, для встановлення його анкетних даних та надання пояснень», – зазначив голова столичної поліціяї Андрій Крищенко.

Правоохоронці додали, що до управління поліції доставили ще двох чоловіків: в одного під час поверхневої перевірки вилучили багнет-ніж, інший – намагався пройти на місце проведення акції поза фільтраційними рамками.

У МВС заявляли, що 9 травня в Україні заплановане проведення майже 1,5 тисячі масових заходів, участь у яких візьмуть понад 355 тисяч людей.

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – державне свято та вихідний день в Україні, який офіційно відзначають 9 травня, розпочинаючи з 2016-го року. Прийшло на заміну радянському святу «День Перемоги», яке відзначали в СРСР, а потім в Україні до 2015 року включно.