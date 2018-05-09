МВС про 9 травня: наразі усе під контролем

Ситуація з відзначенням Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні перебуває під контролем правоохоронців, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

«Правоохоронці постійно відслідковують ситуацію в країні, наразі все під контролем», – заявив Яровий.

Він додав, що в Україні заплановане проведення майже 1,5 тисячі масових заходів, участь у яких візьмуть понад 355 тисяч людей. Заступник міністра зазначив, що працюють антиконфліктні групи та кінологи.

У Міністерстві внутрішніх справ раніше заявили, що всі підрозділи МВС переведені в посилений режим несення служби через відзначення 9 травня. Наймасовіших заходів очікують у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Харкові та Львові.

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – державне свято та вихідний день в Україні, який офіційно відзначають 9 травня, розпочинаючи з 2016-го року. Прийшло на заміну радянському святу «День Перемоги», яке відзначали в СРСР, а потім в Україні до 2015 року включно.