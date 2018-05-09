Близько двох тисяч людей провели ходу до парку Слави в Києві

Близько 2 тисяч людей з 11:00 провели в Києві ходу від станції метро «Арсенальна» до парку Слави на честь 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Учасники акції поклали квіти на могилу Невідомого солдата і вшанували хвилиною мовчання загиблих у Другій світовій війні. Частина людей несла портрети ветеранів тієї війни.

Серед учасників заходу були колишні регіонали, депутати Верховної Ради від «Опозиційного блоку» Нестор Шуфрич та Вадим Новинський.

У зв'язку з акцією поліція перекрила вулиці Івана Мазепи та Лаврську до парку Слави, на початку вулиці Мазепи встановлено п’ять рамок металошукачів.

Близько 10:20 вчинилася бійка за участю представників націоналістичних організацій, які стояли біля металошукачів.

Людей, які принесли на акцію комуністичну символіку, оточували активісти, які кликали поліцію.

Також за участю близько 200 людей відбулася акція «Безсмертна орда», учасники якої пародіювали дії опонентів. У руках цих людей були зображення героїв фентезі, частина активістів одягли маски тролів.

Зранку 9 травня президент України Петро Порошенко, голова уряду Володимир Гройсман та інші офіційні особи разом із ветеранами Другої світової війни в День перемоги над нацизмом взяли участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих з нагоди 73-ї річниці Перемоги.

Урочиста хода на чолі з главою держави пройшла Алеєю Воїнської Слави до могили Невідомого солдата. Порошенко поклав квіти до могили Невідомого солдата та вшанував пам’ять загиблих. До монументу також було встановлено вінок зі стрічкою національних кольорів.

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – державне свято та вихідний день в Україні, який офіційно відзначають 9 травня, розпочинаючи з 2016-го року. Прийшло на заміну радянському святу «День Перемоги», яке відзначали в СРСР, а потім в Україні до 2015 року включно.