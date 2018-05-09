В Україні 14 людей затримали через використання забороненої символіки – МВС

В Україні 14 людей затримали через використання забороненої комуністичної тоталітарної символіки. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

За повідомленням, щодо 10 людей складені адмінпротоколи за ст. 173-3 Кодексу про адмінправопорушення (Виготовлення та пропаганда георгіївської стрічки).

За даними першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, станом на 12:00 в усіх регіонах триває близько 1250 заходів, участь у яких беруть понад 365 тисяч осіб.

Він додав, що грубих порушень публічної безпеки та порядку не зафіксовано.

Раніше поліція Києва повідомила про затримання чоловіка з рушницею, який намагався пройти на територію проведення масових заходів із нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

9 травня в Україні посилені заходи безпеки через масові акції.

Україні 9 травня відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цю пам’ятну дату Верховна Рада України встановила 9 квітня 2015 року на реалізацію політики декомунізації. Раніше ця дата офіційно іменувалася Днем Перемоги у Великій вітчизняній війні 1941-1945 років. Термін «Велика вітчизняна війна» використовували в колишньому СРСР, щоб підкреслити, що у війні 1941 – 1945 років громадяни захищали Радянський Союз як спільну вітчизну.