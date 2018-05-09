У центрі Києва пройшла хода «Безсмертного полку» до Алеї Слави. На початку акції утворилася черга, оскільки правоохоронці виставили металошукачі й обшукували усіх, хто брав участь у акції. Окрім цього, представників націоналістичних організацій не пропускали до учасників ходи. Також були люди, розфарбовані в мультяшних героїв і тримали в руках зображення ельфів, орків – знак протесту проти такого зібрання в столиці. Також під час акції було декілька затримань. Раніше поліція попереджала про заборону використання радянської символіки й повідомляла, що усіх, у кого виявлять таку символіку, будуть затримувати.