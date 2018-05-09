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09 Травень 2018, Київ 16:33
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Оркестр, «орки» і затримання: в столиці пройшла хода до 9 травня (відео)

Оркестр, «орки» і затримання: в столиці пройшла хода до 9 травня (відео)
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У центрі Києва пройшла хода «Безсмертного полку» до Алеї Слави. На початку акції утворилася черга, оскільки правоохоронці виставили металошукачі й обшукували усіх, хто брав участь у акції. Окрім цього, представників націоналістичних організацій не пропускали до учасників ходи. Також були люди, розфарбовані в мультяшних героїв і тримали в руках зображення ельфів, орків – знак протесту проти такого зібрання в столиці. Також під час акції було декілька затримань. Раніше поліція попереджала про заборону використання радянської символіки й повідомляла, що усіх, у кого виявлять таку символіку, будуть затримувати.

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