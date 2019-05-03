Клімкін підтримав ідею Куркова про альтернативу «Безсмертному полку»

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін підтримав ідею українського письменника Андрія Куркова провести акцію, альтернативну «Безсмертному полку».

1 травня Курков написав у Facebook, що телеканал «Інтер» від імені «Союзу ветеранів» кличе свої глядачів взяти участь у російській акції «Безсмертний полк» у Києві.

«А може треба пройтися по містах України не з портретами загиблих за країну, якої більше немає, а з портретами загиблих за Україну на Донбасі, з портретами зниклих безвісті там же і в Криму, з портретами викрадених і захованих в тюрмах РФ українських громадян?» – запропонував Курков.

Клімкін назвав ідею письменника «слушною».

«Слушна ідея, повністю підтримую. Пропоную тоді вийти на вулиці також з портретами українців, замордованих у часи сталінських репресій. Це буде адекватна відповідь, для повноти картини у людському та історичному вимірі», – зазначив міністр.