«Безсмертний тролінг»: на що перетворився марш «Безсмертного полку»?

Мінімум сутичок. Тролінг від ельфів. Адмінпротоколи за «георгіївські стрічки». Одна вилучена гвинтівка, та й та... бутафорська. День перемоги в містах України минув напрочуд мирно, попри те, що акція із проросійським забарвленням «Безсмертний полк» (яка, за твердженням СБУ, і організована Росією) таки була влаштована у багатьох містах, включно зі столицею.

Ранок у Києві. Метро «Арсенальна». Всередині – десятки поліцейських, службові собаки і сотні людей піднімаються на ескалаторах. В когось у руках фотографії, в когось – гілки бузку, квіти, букети. Вже нагорі, обабіч виходу, з'являються люди в камуфляжі, видніються шеврони різних організацій. Прийшли сюди і націоналісти.

На площі біля метро «Арсенальна» скупчення: люди не можуть пройти вглиб, їм заваджає сітка, поліцейські й металошукачі.

«Уважаемые товарищи, пропускаем через рамки. Давайте на три рамки пропускайте людей уже. Нам в дорогу. Пропускайте», – в гучномовець весь час горланить сивий чоловік, одягнутий у радянську форму із погонами полковника. На грудях дзвенять маловідомі ордени. А він продовжує командувати: «Пропустите оркестр. Товарищи!»

Люди потрошки просочуються через нечисленні металошукачі. У кожного перевіряють вміст сумки на предмет заборонених речей чи зброї. Тим часом, до рамок підходять молоді хлопці, які раніше уже викрикували націоналістичні гасла; вони теж намагалися пройти всередину, однак їх не пропускають.

«​Я як громадянин України хочу пройти туди. Як усі люди», – каже поліцейському хлопчина. Його таки не пропускають, утворюється затор, хлопець намагається втиснутися, у черзі за ним люди із квітами й фотографіями продовжують очікувати і нервувати. За півгодини – старт маршу, а чверть людей і досі не зайшла.

«​Молодой человек, что вы хотите, отойдите, пропускайте людей. Ветеранов пропустите», – знову волає у рупор чоловік у формі полковника.

З-за спин всіх цих людей просочується червоно-чорний прапор, за ним декілька десятків хлопців.

«​Дорогие ветераны, ваши дети, внуки и все, кто пришли на сегоднешнее мероприятие! Поздравляю от имени городской организации ветеранов вас всех с праздником Победы!» – кричить у рупор літній чоловік у формі.

«​Ура-Ура-Ура!» – відповідає маса людей. І тут її перебиває хлопчина, який «заводить» у націоналістичному стилі: «Слава Україні!», з натовпу гучно відповідають: «Героям слава!». І так декілька разів. У відповідь – в’ялий гул: «Фашизм не пройдет».

Все це лунає під супровід оркестру, який раніше першочергово пропустили на місце стартового зібрання. Там уже з декілька десятків людей стоять і чекають початку маршу. Колона потроху просувається вперед. Тим часом, націоналісти помічають у ній заборонені комуністичні символи. Трохи словесної перепалки – й тягнуть кудись спочатку чоловіка, а згодом і жінку. Їх затримують і складають адмінпротоколи про правопорушення.

Крім цього, активісти «С14» якимсь чином пробралися вглиб, до учасників маршу. Там виникла ще одна словесна перепалка. Її припиняють правоохоронці, розділивши опонентів і попросивши представників «С14» вийти за межі охоронюваної зони. Хто не погодився, того ногами вперед винесли поліцейські.

Ще декілька затримань, і марш готовий вирушати. Проте, його готується зустріти ще один «Безсмертний полк». Цього разу це полк «орди»: мультяшних орків, ельфів та інших дивних створінь. Люди прийшли виступити проти «Безсмертного полку» в центрі столиці – але свою позицію висловлюють винятково з іронією. Вони принесли з собою зображення мультяшних персонажів і героїв комп’ютерних ігор: кажуть, ті «начебто теж загинули на війні».

«​Якось адекватно боротися з цим всім не вдається, вони ходять, їх охороняють. Ми вирішили зробити свою таку акцію, вийти і додати до цього більше веселощів», – зазначає Максим Діжечко. А на запитання, навіщо боротися, він відповів: «​Вважаю, що це акція ФСБ». Чоловік стоїть у вигляді чи-то орка, чи-то ельфа, із пофарбованим в зелений колір обличчям, представляється як міністр магії.

​Тим часом, поліцейські оточують активістів-орків, а «Безсмертний полк» під оркестр рушає до Алеї слави. І тут виявляється, що його супроводжує ще один оркестр: як представилися молоді чоловіки, вони – оркестр 101-ї бригади охорони (ймовірно йдеться про охорону Генерального штабу ЗСУ) та КНУ імені Тараса Шевченка. Вони невпинно виконують українські композиції, а ще наспівують:

«... нікого не лякає,

за правду помирать

Україна вся єдина,

вільна Україна!

Синьо-жовтий стяг

усюди майорить.

І кожен українець

не в паспорті – а в серці,

свою країну рідну

грізно боронить!»

Жінка літнього віку з «Безсмертного полку» намагається пересвистати оркестр, але їй не вдається не те що бути гучнішою, а просто засвистіти. Всі, хто йде в колоні «полку», намагаються чи то засвистати, чи то вилаятися у бік музикантів, продовжуючи кричати «Фашизм не пройдет», «Ура-а-а! Ура-а-а!». Так безперешкодно хода і дійшла до Алеї слави.

Там, у радянських традиціях, по команді шикуються попереду реальні ветерани Другої світової, знову ж по команді роблять перший крок і покладають квіти – урочисто й під ті ж вигуки «Ура-а-а!» і «Фашизм не пройдет».

Серед табличок з іменами, портретами ветеранів затесався чоловік зі світлиною командира Української повстанської армії Романа Шухевича, який серед учасників маршу вважається «зрадником». Це зображення Шухевича ніхто не помітив. Врешті-решт чоловік не витерпів байдужості присутніх і вигукнув «Слава Україні!», на що присутні не відреагували.

Ні фото Сталіна, ні Леніна, ні будь-чого іншого забороненого на акції не було. Все, що так чи інакше було схожим на комуністичну символіку, локалізували правоохоронці, а ось традиційний протрет Жукова дозволили пронести.

«​Молодцы, что сохранили», – чутно із натовпу... «​Ура-а-а!» – лунає в сторону двох літніх жінок, які ледь тягнуть великий обрамлений портрет Георгія Жукова.

Після таких «офіційних» урочистостей (а ранком біля Вічного вогню побували і перші особи держави) люди продовжили нести квіти до Вічного вогню, вшановувати пам’ять тих, хто загинув під час Другої світової війни. Серед них є й такі, які називають це Днем пам’яті та примирення.

Які ж висновки з цьогорічного відзначення 8 та 9 травня?

Усі, хто хотів пройти з портретами «дідів» на 9 травня, з ними пройшов. Формально їхні гасла та символіка не виходили за рамки закону (за те, що виходило, склали адмінпротоколи). Хоча «Фашизм не пройдет», який скандували учасники «полку» – вигук, з якого починалась війна на Донбасі.

Націоналістичні сили, як і заявили напередодні, не вдавалися до силового протистояння з «прорадянською» колоною. З того, що бачили кореспонденти Радіо Свобода, – націоналісти оточували колону і про всі порушення повідомляли поліції, нікого не чіпаючи власноруч.

Значну роль під час заходів відіграла поліція комунікації. Знову ж, з того, що потрапляло в наш об'єктив, – поліцейські відтягали з натовпу людей, що починали штовханину, вилучали заборонену символіку і розмежовували колони опонентів.

Про що говорить така тональність Дня перемоги про українську політику? Чи означає це, що проросійський рух «здувається» сам собою, а європейський формат відзначення Дня примирення/Дня перемоги приживається у суспільстві?

Директор Центру досліджень проблем громадського суспільства Віталій Кулик вважає, що днем ідеологічних сутичок і дестабілізації 9 травня все одно залишатиметься ще певний час. Інституційного механізму запобігання ексцесам поки не винайдено, і мирна тональність Дня перемоги-2018 – ще не гарантія, що так буде у 2019-му.

«Я не вважаю, що це мирні акції. Просто так склалися умови, що силовикам вдалося запобігти зараз. Провели профілактичні бесіди, розвели сторони, здійснили точкові операції, запобігли роздачі екстремістських листівок. Але я не вважаю, що сам рух маргіналізувався», – каже він. Але додає: це не означає, що держава має проводити більш жорстку політику – навпки, це може бути шкідливим.

«Нав'язування певної концепції пам'яті з боку держави може призвести до зворотнього ефекту – протесту. Навіть не підтримуючи Росію, комуністичні чи проросійські гасла, дехто може брати участь, щоб протестувати проти домінування влади і нав'язування нею уявлень державної пропаганди. Кожен має право на свою оцінку історичних подій, і надмірна політизація буде грати на шкоду», – зазначає він.

За весь день до органів поліції доправили 28 осіб, проти 16 із них склали адмінпротоколи за статтею «виготовлення та пропаганда «георгіївської стрічки», проти п’яти відкрили кримінальні провадження (за статтями «виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки» і одне – за «умисне легке тілесне ушкодження»), а грубих порушень публічної безпеки під час масових заходів 9 травня не було зафіксовано.