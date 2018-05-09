На акції «Безсмертний полк» у Донецьку несли, зокрема, таблички із фото «Гіві» та «Мотороли» – Демченко

Гості програми «Ваша Свобода»: Олександр Демченко, продюсер Радіо Донбас. Реалії; Олена Риковцева, журналістка російської служби Радіо Свобода.

9 травня відзначають на території України, а також на контрольованій проросійськими бойовиками території. В окупованому Донецьку сепаратисти нарахували 35 тисяч глядачів під час параду. Зокрема пройшла колона «Безсмертного полку». Учасники акції несли транспаранти з фотографіями осіб, які брали участь у Другій світовій війні, а також фотографії представників збройних формувань, які загинули в боях на Донбасі. А в Росії на Красній площі також відбувся парад. Як повідомляють російські ЗМІ, вперше були продемонстровані новітні бойові машини підтримки танків під назвою «Термінатор», роботехнічні комплекси розмінування «Уран». Натомість президент України Петро Порошенко напередодні 9 травня заявив, згадуючи Росію: «У них цю війну виграв Сталін, у нас – народ. Вони святкують у мілітарному угарі, а ми відзначаємо ці дні нарешті разом з усією Європою. Ми кажемо: «Ніколи знову». А вони кажуть: «Можем повторить».

Олександр Лащенко: Олександре, на ваш погляд, це політична складова чи лише данина, шана мільйонам загиблих, поранених у тій страшній війні і мільйонам жертв нацистів?

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Олександр Демченко: Якщо говорити про Російську Федерацію, то не дарма з’явився термін «победобесие». Відбувається пошук ідеологічної основи, яка об’єднала б нову «імперію», яку президент Росії Путін зараз вибудовує.

Якщо подивитися на ОРДЛ, були ті, хто ніс фотографії бойовиків «Гіві» та «Мотороли». Це своєрідна ідеологія

Якщо подивитися на ОРДЛО, на той самий Донецьк, то там теж проходила акція «Безсмертний полк». Серед людей, які несли таблички із фото родичів- учасників війни, були й ті, хто ніс фотографії бойовиків «Гіві» та «Мотороли». Це також своєрідна ідеологія.

Просталінська ідеологічна платформа спирається на те, що якби не Сталін – перемоги не було, якби не радянська парадигма – перемоги не було б. Від цього все відштовхується.

– А можна дотримати межу між відзначенням пам’яті цієї великої перемоги над нацизмом, вшануванням мільйонів жертв, поваги до тих, на жаль, небагатьох людей, які ще залишилися живими, їхніх родичів і водночас, щоб не було політичного використання цієї події?

До Путіна сьогодні приїхав президент Сербії. Ідеологічна ізоляція досягає свого апофеозу

​Олександр Демченко: На прикладі знову ж Росії. 1995 рік. У Російській Федерації дуже помпезно відзначали десятиліття перемоги над нацистською Німеччиною. До президента Єльцина в Росію приїхала купа світових лідерів – Франції, Великобританії... До Путіна сьогодні приїхав президент Сербії. Ідеологічна ізоляція досягає свого апофеозу.

– Щодо святкування на непідконтрольній Україні території, то не лише бойовики беруть участь у цьому. Чимало людей, напевне, щиро виходять на вулиці Донецька 9 травня?

Відзначення відбувалося і раніше. Але ніколи це не досягало такого рівня істерії

​Олександр Демченко: Відзначення відбувалося і раніше, ще до окупації цих територій. Але ніколи це не досягало такого рівня істерії.

У кінці квітня, коли техніку підігнали до Луганська, коли через невідомо ким здійснений обстріл був пошкоджений один із танків, який мав брати участь в цьому «параді перемоги» у Луганську, навіть зробили величезний сюжет, підконтрольні «ЛДНР» ЗМІ, що «фашисти» знову знищують нашу історичну техніку», яка має вийти на парад, тобто продовжуємо війну, яка почалася ще в 1941 році.

– Олено, які особливості відзначення 9 травня саме в цьому році у Росії?

Розпочалося чергове «соціалістичне змагання» за масовість

​Олена Риковцева: Розпочалося чергове «соціалістичне змагання» за масовість. Тобто, здавалося, під час цього заходу люди повинні були б нести портрети родичів, які загинули. Людей, у котрих загинули родичі, не так вже й багато, але треба, щоб було їх все більше і більше, все більше тих, хто загинув. У Москві ці дерев’яні флагштоки, ці палиці з фанери, на які приклеюють фотографії, скрізь продаються напередодні 9 травня.

Сьогодні оголосили результати опитування, згідно з яким 9 травня стало найулюбленішим святом росіян і популярнішим за Новий рік. Уявіть собі націю, в якій свято пам’яті і трауру стає популярнішим, ніж Новий рік! Є подібна нація ще десь?

Цього року тільки 1% москвичів почепили «георгіївську стрічку»

Хочу сказати про один обнадійливий факт. «Ехо Москви» вчора розбиралося, чому цього року тільки 1% москвичів почепили «георгіївську стрічку». Насправді це так – немає більше цих стрічок. Але бачимо ведучих, навіть на Нетаньяху (прем’єр-міністр Ізраїлю побував на параді у Москві – ред.) помітили цю стрічку. Він її, звісно, з ввічливості начепив.

Ведучі «Еха Москви» висунули цікаву версію – можливо, ці стрічки стали пов’язувати з чимось вкрай негативним. Наприклад, ці стрічки були на козаках, котрі розганяли молодь 5 травня. Ці стрічки на сепаратистах в «ЛНР» і «ДНР». І людям це неприємно з якихось причин.

Учора я йшла Московським бульваром і побачила одну-єдину «георгіївську стрічку». На нашийнику вівчарки

Учора я йшла Московським бульваром і побачила одну-єдину «георгіївську стрічку». Вона була на нашийнику вівчарки. При всій цій пропаганді, при всій цій звірячій пристрасті до статистики «більше, більше і більше» у людей все більшу огиду викликають ось ці формальні знаки.

Все закінчиться тим, що станеться переїдання всією цієї псевдопатріотичною риторикою, і люди коли-небудь 9 травня розійдуться, зрештою, по хатах та пом’януть чаркою горілки своїх рідних. Коли-небудь це станеться – не може жити народ весь час у цій істерії.