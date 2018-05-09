У Москві показують нове озброєння на День перемоги

У містах Росії 9 травня відбуваються урочистості на честь Дня перемоги. У Москві був проведений військовий парад за участю бойової техніки і авіації, на якому вперше демонструвалися кілька нових зразків озброєння. У ньому також взяли участь підрозділи військової поліції, що прибули з території Сирії.

Гостями параду в Москві стали прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу і президент Сербії Александар Вучич.

У багатьох російських містах відбудеться або вже відбулася акція «Безсмертний полк». Початковою ідеєю цього заходу є вшанування родичів, які брали участь у війні. Нині багато учасників таких акцій несуть портрети тих людей, про яких нічого не знають.

За даними РБК, московська влада в цьому році планувала витратити на урочистості понад 600 мільйонів рублів. Ця цифра не включає в себе витрати на паливо для техніки і парадну форму для військовослужбовців, які беруть участь в параді, цієї інформації немає у відкритих джерелах.