Военная техника, «Священная война» и победа над фашизмом. По такому сценарию 9 мая пройдут парады в Москве, и в оккупированных Донецке и Луганске. Почему на оккупированных территориях не отстают от идеологии Москвы, чем будут отличаться псевдопарады в Донецке и Луганске, и зачем туда ходят люди?

​«Под музыку песни Александрова «Священная война» вносят на Красную площадь государственный флаг Российской Федерации и знамя победы» – Москва, 2018 год, репетиция парада победы. На Красной площади собраны военная техника и парадные расчёты. Традиционное «Ура» и приём парада министром обороны.

«Под музыку песни Александрова «Священная война» на главную площадь Донецка вносят легендарное знамя победы и «государственный флаг», – объявляет диктор на репетиции парада.

Это уже оккупированный Донецк, где так называемый военный парад проходит по идентичному с московским сценарием, только масштабы – в разы меньше.

В оккупированном Луганске тоже не отстают, брать будут размахом. В город стянули большое количество военной техники. И не только раритетной: в основном, в параде будут участвовать современные образцы техники, повоевавшие в нынешней войне на Донбассе.

Представитель так называемой «народной милиции» группировки «ЛНР» Андрей Марочко, демонстрируя военную технику, заявил: «Мы технику используем только в мирных целях. Мы чтим своих дедов и прадедов, которые завоевали нам победу и обеспечили нам мирную жизнь на нашей родной земле». Впрочем, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем отчете ранее назвала стягивание техники в Луганск нарушением минских соглашений.

В Донецке похвастались тем, что там на параде будет «иностранный» расчёт – оказалось, из непризнанной территории, Южной Осетии, об этом на репетиции парада заявил так называемый «министр обороны» группировки «ДНР» Владимир Кононов.

«Согласно договору между главами «республик», в Южную Осетию было отправлено 2 наших парадных расчёта, а к нам приехал один. Это стало подарком и сюрпризом», – заявил Кононов на репетиции парада.

Глава общественной организации «Права справа» Дмитрий Снегирёв убежден, что эти гости – на самом деле российские военные. «Говорить о том, что там (в Южной Осетии – ред.) есть свои вооружённые силы, не подчинённые России, невозможно. Это кадровые российские офицеры», – говорит Снегирёв.

Но несмотря на схожести сценариев сепаратистских парадов, разница всё же будет, говорит эксперт.

«В Луганске парад будет более многочисленным, чем в Донецке. По нашей информации, есть распоряжение по бюджетным организациям, где чётко указано количество работников, которые должны выйти. Будет принуждение, как во времена СССР. Это должно показать якобы поддержку идеи празднования 9 мая. Но сама идеологическая составляющая этих парадов – показать разницу празднования Дня победы в Украине и на оккупированных территориях», – подчёркивает Снегирёв.

Выходить людей на такие парады заставляет вовсе не гордость за «дедов», а отсутствие каких-либо культурных событий в оккупированных городах, считает политолог Олег Саакян.

«В Донецке серо, и абсолютно гнетущая атмосфера, где любая массовая акция, хоть майские, хоть новогодние праздники – это хоть какая-то попытка разбивать серую монотонность. И этим манипулируют, искусственно занижая уровень культурной жизни на оккупированных территориях. А после делаются такие акции, на которые стекаются люди. Но есть момент того, что и на эти акции люди попадают насильственным путём, так их сгоняют с помощью админресурса. Это можно чётко увидеть по тому, что, как только заканчивается парад, через полчаса уже никого нет», – говорит Саакян.

Кроме того, центр и Донецка, и Луганска как раз попадают в демилитаризированную согласно Минску зону. От них до линии разграничения, соответственно, 16 и 15 километров. Поэтому использование на парадах тяжелой артиллерии нарушает мирные соглашения.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)