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Незаконная вооруженная группыровка «ЛНР» заявляет, что украинская армия использовала данные ОБСЕ для артиллерийского обстрела техники, подготовленной к параду победы. На самом деле, на площадке располагались десятки единиц современных боевых машин и артиллерии. Штаб АТО утверждает, что у самих боевиков произошла детонация боеприпасов. Что же и как там было уничтожено?

Техника, о повреждении коротой зявляет сейчас группировка «ЛНР», была собрана на окраине Луганска якобы к параду 9 мая. Неделю назад она попала в отчет миссии ОБСЕ. На площадке в юго-восточной части города были выстроены танки, БМП, БТР, гаубицы, ракетные комплексы «земля-воздух» и реактивные системи залпового огня. Всего 52 единицы. Миссия посчитала это нарушением Минским соглашений.

«Вооруженные формирования в Луганске объявили о своем намерении нарушить Минские договоренности, а именно: разместить большое количество техники в центре городе 9 мая; вооружение уже размещено на окраине Луганска», – заявил заместитель главы миссии Александр Хуг.

В ночь на вторник, на как утверждает группыровка «ЛНР», по этой технике был нанесен артилерийский удар. Онаа заявляет, что потеряла четыре единицы своей «техники, предназначенной к параду», и один раритетный образец – танк Т-34 времен Второй мировой. При этом, спикер группировки не опровергает тот перечень вооружений, который ранее опубликовала ОБСЕ.

Обвинняя ОБСЕ в якобы «сдаче позиций» украинским военным, спикер так называемой «Народной милиции ЛНР» Андрей Марочко заявил: «В отчете СММ ОБСЕ от 13 апреля было опубликовано количество, наименование и место дислокации техники, привлекаемой на парад победы 9 мая».

«Также на официальной странице СММ ОБСЕ на Украине в «Твиттере» была опубликована фотография с БПЛА миссии, на которой была показана данная техника. ВСУ использовали именно эту опубликованную информацию для нанесения огня артиллерии», – добавил Марочко.

На фото миссии ОБСЕ, которое «ЛНР» не опровергает, танк Т-34 не фигурирует (что не означает, что его там нет), а фигурируют как раз совеременные образцы техники, используемые в войне на востоке. Да и сами подконтрольные России сепаратисты показывали эту технику на своих пропагандистстких видео.

​Штаб украинской военной операции опроверг обстрел со стороны ВСУ и заявил, что техника была уничтожена из-за детонации боеприпасов:

Враждебная разведка не фиксировала передвижения артиллерийских подразделений сил АТО в указанный период

​«По данным разведки штаба АТО, в указанном районе сосредоточения военной техники, которое еще несколько дней назад фиксировали наблюдатели СММ ОБСЕ, произошло возгорание автомобиля, от которого пожар перекинулся на остальную технику. Предполагается, что один из автомобилей был загружен боеприпасами, и сдетонировал при пожаре. Кроме того, по инсайдерской информации из штаба 2 армейского корпуса российско-оккупационных войск, враждебная разведка не фиксировала передвижения артиллерийских подразделений сил антитеррористической операции в указанный период. Также не фиксировали передвижения украинских подразделений накануне инцидента и представители миссии СММ ОБСЕ», — сказано в заявлении украинского штаба.

Глава общественной организации «Права справа», которая еще раньше ОБСЕ сообщила в скоплении техники на окраине Луганска, Дмитрий Снегирев считает: инцидент показывает, что спецслужбы подконтрольных России сил на Донбассе не контролируют ситуацию, и все перемещения там видны, как на ладони. А само заявление про обстрел Снегирев связывает с грядущим засединиме Трехсторонней контактной группы в Минске.

Новые образцы техники – ПЗРК, танки, ствольная артиллерия – странным образом в результате якобы обстрела со стороны ВСУ не пострадали

«Завтра начнется работа политической подгруппы в Минске, где будет обсуждаться отвод войск в районе Станицы Луганской и, соответственно, нарушения боевиками условий хранения тяжелой бронетехники. Новая техника там хранится, кстати, она никуда не делась. Она хранится в местах накопления, поэтому вся проблема и парадокс ситуации в том, что пострадала техника, которую должны реставрировать, которая в качестве раритета должна была участвовать в параде на 9 мая. А все новые образцы техники – ПЗРК, танки, ствольная артиллерия – странным образом в результате якобы обстрела со стороны ВСУ не пострадали», – сказал Дмитрий Снегирев.

​Согласно минским соглашениям, артилерия калибра более 100 мм должна находится не ближе 25-ти, а РСЗО — 35-ти километров от линии соприкосновения.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)